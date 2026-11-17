Промышленным предприятиям ограничат мощность. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Какова ситуация в энергетике?

В компании отметили, что в части областей в течение суток будут действовать стабилизационные отключения:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

В Укрэнерго подчеркнули, что главной причиной возвращения к стабилизационным мерам остаются последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры страны. В настоящее время ремонтные и аварийные бригады работают в круглосуточном режиме над починкой поврежденного высоковольтного оборудования и магистральных сетей, чтобы возобновить стабильное электроснабжение.

Точное расписание обесточения по конкретным адресам гражданам советуют отслеживать непосредственно на официальных сайтах и ​​страницах своих операторов систем распределения. Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична, поэтому в течение дня возможны коррективы.

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Отметим, что страна-агрессор регулярно атакует украинскую критическую инфраструктуру. Во вторник, 17 ноября, российские войска снова нанесли целенаправленный удар по энергетике Киевской области. На этот раз враг повредил один из важных объектов в Бориспольском районе, который терпит разрушения уже второй раз за последний месяц.