Зеленский предупредил украинцев о возможных отключениях электроэнергии

Ремонтные бригады работают над тем, чтобы было больше возможностей генерировать и поставлять электроэнергию. Ситуация по сравнению со вчера улучшилась, однако до сих пор есть большой дефицит.

В эти дни энергетики продолжили восстанавливать энергосистему и есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но этого еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным. Об этом во время обращения 26 ноября сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Сколько абонентов сейчас отключено от электроэнергии

Зеленский рассказал, что на утро 26 ноября уже вдвое меньше абонентов, чем вечером 25 ноября, отключены от электричества. Однако в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более 100 тысяч абонентов в каждом из регионов.

Так что украинцев, у которых есть или появился свет, глава государства призвал максимально экономить.

Если вечером потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз говорит о том, насколько важно сейчас беречь электроэнергию и потреблять ее рационально,

– подчеркнул президент.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине сейчас

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую бы не обстреляла бы Россия. А самая большая в Европе АЭС – Запорожская – остается оккупированной.

Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии по-прежнему остаются в дефиците.

Генерация продолжает увеличивать мощность. В ДТЭК надеются, что к графикам отключений, действовавшим до последней массированной атаки 23 ноября, можно будет вернуться в понедельник 28 ноября.

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