Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что атаки, нанесенные Россией по энергосистеме Украины, являются наибольшим ударом для электросетей, которые когда-либо видело человечество.

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Последствия разрушений украинских электросетей

Российский агрессор выпустил по энергообъектам Украины более 1 000 ракет и снарядов, но она сохраняет свою целостность.

Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1 000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в том числе по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе,

– сказал Кудрицкий.

Украина испытывает большой дефицит генерирующих мощностей. Дефицит электроэнергии в системе достаточно серьезный. Кудрицкий объяснил, что особенно он ощутим в первые 4 дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию. Но даже после восстановления энергосистема не может полностью обеспечить потребности Украины в электроэнергии, с чем связано отключение от сети не только бытовых потребителей, но и бизнеса.

Как "Укрэнерго" пытается сохранять свет, несмотря на удары

В настоящее время основная цель "Укрэнерго" – сохранение системы интегрированной в течение этой зимы в условиях дальнейших атак врага, для чего был разработан определенный план. Одним из принципиальных частей является обеспечение оборудования, нужного для восстановления жизнеспособности системы.

В мире нет огромного запаса сложного электрического оборудования. Мы ищем разные типы оборудования по всему миру, на каждом континенте, и мы ведем переговоры с сотнями компаний по всему миру, чтобы как можно быстрее нам было доставлено все, что есть,

– сказал глава компании.

Он добавил, что процесс закупки оборудования нуждается в финансировании. Вторым важным элементом плана сохранения энергообеспечения страны является создание финансового механизма, позволяющего импортировать электроэнергию из Евросоюза.

Мы должны извлечь выгоду из того, что мы связаны с энергосистемой Европы, и использовать эти инструменты, чтобы частично облегчить жизнь нашим обесточенным потребителям, сократить наш дефицит за счет импорта. Но из-за разницы цен на электроэнергию в Украине и Европе необходимо разработать специальный механизм, чтобы быть готовыми покупать электроэнергии по европейским ценам.

– объяснил глава "Укрэнерго".

Он подчеркнул, что система Украины все еще работает, интегрирована, не развалилась и не разобщена. В компании делают все, чтобы поддерживать работоспособность системы. Сейчас главная цель сотрудников компании – убедиться, что в стране работают критическая инфраструктура, системы теплоснабжения, мобильная связь и интернет.

Где согреться и подзарядиться, если нет света