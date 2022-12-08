Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що атаки, які Росія завдала по енергосистемі України, є найбільшим ударом для електромереж, які коли-небудь бачила людство.

До теми Комусь майже не вимикають світло, а в когось зникає ще й вода: як влаштована наша енергосистема

Наслідки руйнувань українських електромереж

Російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1 000 ракет та снарядів, але вона ще зберігає свою цілісність.

Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1 000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, у тому числі по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої збитки Україні та нашій системі,

– сказав Кудрицький.

Україна відчуває великий дефіцит генеруючих потужностей. Дефіцит електроенергії в системі досить серйозний. Кудрицький пояснив, що особливо він відчутний у перші 4 дні після масованих атак, поки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в електроенергії, із чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.

Як "Укренерго" намагається зберігати світло попри удари

Наразі основна мета "Укренерго" – збереження системи інтегрованої протягом цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розробили певний план. Одним з важливих елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.

У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання по всьому світу, на кожному континенті, і ми ведемо переговори з сотнями компаній по всьому світу, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що є,

– сказав глава компанії.

Він додав, що процес закупівлі обладнання потребує фінансування. Другим важливий елемент плану збереження енергозабезпечення країни – створення фінансового механізму, який дає змогу імпортувати електроенергію з Євросоюзу.

Ми маємо отримати вигоду з того, що ми пов'язані з енергосистемою Європи, і використовувати ці інструменти, щоб частково полегшити життя нашим знеструмленим споживачам, скоротити наш дефіцит за рахунок імпорту. Але через різницю цін на електроенергію в Україні та Європі необхідно розробити спеціальний механізм, щоб бути готовими купувати електроенергії за європейськими цінами,

– пояснив голова "Укренерго".

Він наголосив, що система України все ще працює, інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана. У компанії роблять все, щоб підтримувати працездатність системи. Наразі головна мета працівників компанії – переконатися, що в країні працюють критична інфраструктура, системи теплопостачання, мобільний зв'язок, та інтернет.

Де зігрітися та підзарядитися, якщо немає світла