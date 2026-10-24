Россия оказалась под ударом БпЛА: в Крыму и Ростове блекаут, в Тольятти атакован химзавод

В ночь на 24 октября была атакована подстанция в Краснодарском крае России. В результате атаки в Крыму отключилось электричество.

Также проблемы с электроснабжением зафиксировали в Ростове. Об этом сообщили в Exilenova+.

Что известно о последствиях атаки?

NASA FIRMS подтвердила поражение подстанции 500/220 кВ "Тамань" (45.18691, 37.20751) в Краснодарском крае. Подстанция обеспечивает передачу электроэнергии с юга страны-агрессора во временно оккупированный Крым.

Блэкаут в Симферополе: смотрите видео

В результате полуостров и Ростов оказались в полном блэкауте. NetBlocks также фиксирует в Крыму практически нулевой интернет-трафик.

Отключение электричества в Ростове и Крыму / Фото Exilenova+

В Ростове местные жители сообщили о взрыве, после которого в городе возникли проблемы с электричеством.

Отключение электричества в Ростове: смотрите видео

Кроме того, под удар попало Тольятти в Самарской области.

Повреждения в Тольятти / Фото Exilenova+

Местные жители сообщают, что был атакован химзавод "Тольяттикаучук". Они пишут о сильном пожаре на заводе и продолжают фиксировать беспилотники.

Дроны летят в Тольятти: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

Пожар на химзаводе "Тольяттикаучук": смотрите видео

Напомним, что в пятницу, 20 октября, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетного удара по заводу "Протон" в Орле. Предприятие производит оптоэлектронное оборудование и электронные компоненты, которые используются в российском ВПК. В частности, продукция завода связана с производством баллистических ракет "Искандер-М", авиационных ракет С-71 "Ковер" и зенитных комплексов "Панцирь-С1".