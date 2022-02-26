Отключение России от SWIFT: премьер Венгрии Орбан заявил о готовности поддержать решение

У России не осталось союзников в блокировании решения об отключении оккупанта от SWIFT. Все страны готовы поддержать санкцию против агрессора.

Европейские страны готовятся отключить Россию от системы SWIFT. За нападение на Украину окупантам придется дорого заплатить.

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Венгрия согласится с решением

Некоторые европейские страны были готовы блокировать решение отключить Россию от SWIFT. В частности, ранее были готовы Кипр, Италия и Венгрия.

Впрочем, европейским и украинским дипломатам удалось убедить эти страны в необходимости такого шага.

Как рассказал заместитель главы МИД Польши Матеуш Моравецки, ему удалось провести продуктивный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Он заверил меня в полной поддержке санкций против России. В частности, это касается и блокировки системы SWIFT,

– рассказал дипломат.

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