Так, 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. Вечером – больше.
Обратите внимание Обесточены почти 500 населенных пунктов, графики будут действовать все сутки: что со светом 15 июля
Потребление электроэнергии достигло максимума из-за аномальной жары
В Укрэнерго объяснили, что из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу – потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.
Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 – четыре очереди,
– отметили в Укрэнерго.
Также напомнили, что значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины – это результат 8 российских массированных атак, которые агрессор совершил с начала года на объекты нашей энергетики.
В результате страна потеряла 9 гигаватт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии,
– заявили в Укрэнерго.