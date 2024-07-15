Так, 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Ввечері – більше.

Зверніть увагу Знеструмлені майже 500 населених пунктів, графіки діятимуть всю добу: що зі світлом 15 липня

Споживання електроенергії досягло максимуму через аномальну спеку

В Укренерго пояснили, що через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом – споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги,

– наголосили в Укренерго.

Також нагадали, що значний дефіцит енергії в енергосистемі України – це результат 8 російських масованих атак, які агресор здійснив з початку року на об'єкти нашої енергетики.

Внаслідок цього країна втратила 9 гігаватів виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії,

– заявили в Укренерго.

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