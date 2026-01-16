В Украине приглушают наружное освещение для экономии энергии: кадры из разных городов
- В ряде городов Украины с 16 января ввели ограничения на наружное освещение для уменьшения нагрузки на энергосистему.
- В частности, выключают световые вывески и подсветку, а в Кривом Роге оставляют освещение только на центральных улицах.
В ряде городов Украины с 16 января ввели ограничения на наружное освещение. Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Меры направлены на уменьшение нагрузки на сеть. Однако они не касаются, в частности, экстренных служб. О ситуации с освещением в городах пишет 24 Канал.
Смотрите также Киевляне публикуют кадры, как в домах массово прорывают трубы: что происходит
Какова ситуация с наружным освещением?
О приглушении освещения заявила, в частности, Укрзализныця. В компании сообщили, что в Днепре, Киеве, Львове и Харькове на железнодорожных вокзалах уменьшили наружное освещение.
На вокзалах приглушили наружное освещение / Фото Укрзализныци
В то же время в Укрзализныце отметили, что пункты несокрушимости на вокзалах продолжают работать в обычном режиме.
Как власть экономит свет в городах?
По данным Львовской ОВА, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала в регионе выключить подсветку фасадов, световую рекламу и вывески. В то же время отмечается, что ограничения не распространяются на больницы, экстренные службы, правоохранительные органы и объекты с автономным питанием.
Общинам советуют экономно использовать уличное освещение, однако делать это взвешенно, чтобы не пренебрегать безопасностью людей,
– добавили во Львовской ОВА.
Также с 16 января в Киеве по решению Совета обороны города архитектурно-декоративную подсветку не будут включать. Однако интенсивность уличного освещения снизят до 20%. Также при технической возможности будет работать половина фонарей.
Весь свет должен идти в дома, садики, больницы, на критическую инфраструктуру,
– отметил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
В Ивано-Франковске также ограничат уличное освещение. Мэр города Руслан Марцинкив обратился к бизнесу с просьбой выключить световые вывески. Местные власти готовят меры поддержки и для людей льготных категорий в случае ухудшения ситуации со светом.
Тем временем в Кривом Роге наружное освещение оставят только на центральных улицах. Городскую иллюминацию, в частности новогоднюю елку, выключат. Количество электротранспорта с 10:00 до 15:00 и после 20:00 сократят вдвое.
Что изменилось с ухудшением ситуации в энергетике?
К слову, во время комендантского часа некоторому бизнесу позволят работать. Также украинцы смогут в любое время суток добраться до пунктов несокрушимости без пропусков.
Жители Киева сообщали о многочисленных прорывах труб в домах. Произошло это на фоне сильных морозов и ударов по энергетике. Специалисты говорят, что тепло в домах можно восстановить при определенных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 15 января потребление электроэнергии в Украине достигло примерно 18 гигаватт. В то же время возможности системы были на уровне 11 гигаватт. Правительство ищет пути, как увеличить импорт электричества.