В Украине приглушают наружное освещение для экономии энергии: кадры из разных городов

В ряде городов Украины с 16 января ввели ограничения на наружное освещение. Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Меры направлены на уменьшение нагрузки на сеть. Однако они не касаются, в частности, экстренных служб. О ситуации с освещением в городах пишет 24 Канал.

Какова ситуация с наружным освещением?

О приглушении освещения заявила, в частности, Укрзализныця. В компании сообщили, что в Днепре, Киеве, Львове и Харькове на железнодорожных вокзалах уменьшили наружное освещение.

На вокзалах приглушили наружное освещение / Фото Укрзализныци

В то же время в Укрзализныце отметили, что пункты несокрушимости на вокзалах продолжают работать в обычном режиме.

Как власть экономит свет в городах?

По данным Львовской ОВА, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала в регионе выключить подсветку фасадов, световую рекламу и вывески. В то же время отмечается, что ограничения не распространяются на больницы, экстренные службы, правоохранительные органы и объекты с автономным питанием.

Общинам советуют экономно использовать уличное освещение, однако делать это взвешенно, чтобы не пренебрегать безопасностью людей,

– добавили во Львовской ОВА.

Также с 16 января в Киеве по решению Совета обороны города архитектурно-декоративную подсветку не будут включать. Однако интенсивность уличного освещения снизят до 20%. Также при технической возможности будет работать половина фонарей.

Весь свет должен идти в дома, садики, больницы, на критическую инфраструктуру,

– отметил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

В Ивано-Франковске также ограничат уличное освещение. Мэр города Руслан Марцинкив обратился к бизнесу с просьбой выключить световые вывески. Местные власти готовят меры поддержки и для людей льготных категорий в случае ухудшения ситуации со светом.

Тем временем в Кривом Роге наружное освещение оставят только на центральных улицах. Городскую иллюминацию, в частности новогоднюю елку, выключат. Количество электротранспорта с 10:00 до 15:00 и после 20:00 сократят вдвое.

Что изменилось с ухудшением ситуации в энергетике?