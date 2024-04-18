Украинцы массово включают обогреватели, потому что на улице стало холоднее. При нормальных условиях следовало бы включить три-четыре блока на тепловых электростанциях, но именно они являются одной из основных целей ракетных ударов россиян.

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Кого касаются ограничения

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сообщает, что 18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности),
– сказано в сообщении.

Энергетики пообещали, что ограничения применят равномерно по всем регионам. Они коснутся бизнеса и промышленных предприятий.

сколько потребляют электроприборыСколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

В компании заверили: не будут ограничивать объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. А в целом объем ограничений будет незначительным.

"Из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности. Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – призвали там.

Не все могут понять, когда включать тот или иной прибор. Поэтому 24 Канал напоминает свою графику, когда лучше пользоваться энергоемкими приборами.

как пользоваться энергоемкими приборамиКак разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

В YASNO тоже просят потреблять разумно

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко также выложил сообщение с призывом экономить. Он пояснил: из-за резкого похолодания может не хватить генерации и импорта.

Чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19 до 22, а стирку и пылесос перенести на другие часы. Такой небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем пройти день без ограничений,
– обратился он к украинцам.