Украинцы массово включают обогреватели, потому что на улице стало холоднее. При нормальных условиях следовало бы включить три-четыре блока на тепловых электростанциях, но именно они являются одной из основных целей ракетных ударов россиян.

Смотрите также Ночью на Ивано-Франковщине возможны аварийные отключения света

Кого касаются ограничения

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сообщает, что 18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности),

– сказано в сообщении.

Энергетики пообещали, что ограничения применят равномерно по всем регионам. Они коснутся бизнеса и промышленных предприятий.

Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

В компании заверили: не будут ограничивать объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. А в целом объем ограничений будет незначительным.

"Из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности. Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – призвали там.

Не все могут понять, когда включать тот или иной прибор. Поэтому 24 Канал напоминает свою графику, когда лучше пользоваться энергоемкими приборами.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

В YASNO тоже просят потреблять разумно

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко также выложил сообщение с призывом экономить. Он пояснил: из-за резкого похолодания может не хватить генерации и импорта.

Чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19 до 22, а стирку и пылесос перенести на другие часы. Такой небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем пройти день без ограничений,

– обратился он к украинцам.

Интересно! Очень много людей в комментариях к посту Коваленко советуют не включать обогреватели или кондиционеры, а просто одеваться теплее. 24 Канал ранее собрал советы, как не мерзнуть ночью, если нет отопления.