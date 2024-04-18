Украинцы массово включают обогреватели, потому что на улице стало холоднее. При нормальных условиях следовало бы включить три-четыре блока на тепловых электростанциях, но именно они являются одной из основных целей ракетных ударов россиян.
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Кого касаются ограничения
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сообщает, что 18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности),
– сказано в сообщении.
Энергетики пообещали, что ограничения применят равномерно по всем регионам. Они коснутся бизнеса и промышленных предприятий.
Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала
В компании заверили: не будут ограничивать объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. А в целом объем ограничений будет незначительным.
"Из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности. Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – призвали там.
Не все могут понять, когда включать тот или иной прибор. Поэтому 24 Канал напоминает свою графику, когда лучше пользоваться энергоемкими приборами.
Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
В YASNO тоже просят потреблять разумно
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко также выложил сообщение с призывом экономить. Он пояснил: из-за резкого похолодания может не хватить генерации и импорта.
Чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19 до 22, а стирку и пылесос перенести на другие часы. Такой небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем пройти день без ограничений,
– обратился он к украинцам.