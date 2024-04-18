Українці масово вмикають обігрівачі, бо на вулиці стало холодніше. За нормальних умов слід було би включити три-чотири блоки на теплових електростанціях, але саме такі є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.

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Кого стосуються обмеження

​​Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" повідомляє, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності),

– сказано в повідомленні.

Енергетики пообіцяли, що обмеження застосують рівномірно по всіх регіонах. Вони торкнуться бізнесу та промислових підприємств.

Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

У компанії запевнили: не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури та підприємства оборонного комплексу. А загалом обсяг обмежень буде незначним.

"Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії", – закликали там.

Не всі можуть зрозуміти, коли вмикати той чи той прилад. Тож 24 Канал нагадує свою графіку, коли краще користуватися енергомісткими приладами.

Як розумно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

В YASNO теж просять споживати розумно

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко також виклав допис із закликом економити. Він пояснив: через різке похолодання може не вистачити генерації та імпорту.

Щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години. Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо пройти день без обмежень,

– звернувся він до українців.

Цікаво! Дуже багато людей у коментарях до посту Коваленка радять не вмикати обігрівачі чи кондиціонери, а просто вдягатися тепліше. 24 Канал раніше зібрав поради, як не мерзнути вночі, якщо нема опалення.