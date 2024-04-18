Українці масово вмикають обігрівачі, бо на вулиці стало холодніше. За нормальних умов слід було би включити три-чотири блоки на теплових електростанціях, але саме такі є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.

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Кого стосуються обмеження

​​Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" повідомляє, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності),
– сказано в повідомленні.

Енергетики пообіцяли, що обмеження застосують рівномірно по всіх регіонах. Вони торкнуться бізнесу та промислових підприємств.

скільки споживають електроприладиСкільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

У компанії запевнили: не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури та підприємства оборонного комплексу. А загалом обсяг обмежень буде незначним.

"Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії", – закликали там.

Не всі можуть зрозуміти, коли вмикати той чи той прилад. Тож 24 Канал нагадує свою графіку, коли краще користуватися енергомісткими приладами.

як користуватися енергомісткими приладамиЯк розумно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

В YASNO теж просять споживати розумно

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко також виклав допис із закликом економити. Він пояснив: через різке похолодання може не вистачити генерації та імпорту.

Щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години. Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо пройти день без обмежень,
– звернувся він до українців.