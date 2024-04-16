Через погіршення погоди вночі проти 17 квітня на Івано-Франківщині можливі аварійні вимкнення електроенергії. Ймовірні пошкодження та обриви проводів, що можуть призвести до знеструмлень.

Дивіться також Знищили 7 ракет: Зеленський сказав, скільки ракет летіло на Трипільську ТЕС

Правила безпеки

У компанії закликали бути обережними та триматись далі від ліній електропередачі. Якщо ви побачили обірваний провід, відійдіть від нього на відстань від вісьмох метрів.

Зверніть увагу! Йти потрібно "гусячим кроком", не відриваючи ноги від землі.

Про обірваний провід потрібно повідомити на гарячу лінію Прикарпаттяобленерго. Дізнатися орієнтовний час ліквідації аварії також можна на стартовій сторінці сайту під кнопками "Немає світла" чи "Вимкнення" або у чат-боті компанії.

У ДТЕК розповіли, за яких умов влітку вимикатимуть світло