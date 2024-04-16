Из-за ухудшения погоды в ночь на 17 апреля на Ивано-Франковщине возможны аварийные отключения электроэнергии. Вероятные повреждения и обрывы проводов, что могут привести к обесточиванию.

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Правила безопасности

В компании призвали быть осторожными и держаться подальше от линий электропередачи. Если вы увидели оборванный провод, отойдите от него на расстояние от восьми метров.

Обратите внимание! Идти нужно "гусиным шагом", не отрывая ноги от земли.

Об оборванном проводе нужно сообщить на горячую линию Прикарпатьеоблэнерго. Узнать ориентировочное время ликвидации аварии можно на стартовой странице сайта под кнопками "Нет света" или "Отключение" или в чат-боте компании.

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