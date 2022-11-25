В ряде областей вводят аварийные отключения. Детальнее о том, где не будет света 25 ноября – читайте в материале 24 канала.

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Ситуация в Киеве и области

В пятницу, 25 ноября, в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения света. Графики временно не действуют.

В ДТЭК уточнили, если в Киевской области будет возможность вернуться к стабилизационным плановым отключениям, об этом сообщат дополнительно.

По состоянию на 8:30 утра 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, отметили в Киевской городской военной администрации.

Во Львове ввели экстренные отключения

На Львовщине сегодня применили экстренные отключения в результате очередных ракетных обстрелов. Во Львовоблэнерго отметили, что графики почасовых отключений не действуют.

Глава ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области введены все три типа аварийных и почасовых отключений. По состоянию на 12:55 без электроэнергии – 70%, остальные 30% получают ее. Связано это с тем, что область получает необходимое питание в обход станции, в которую попали российские военные.

По временным схемам энергетики не могут одновременно подать электроэнергию всем абонентам. Если так сделать, обесточит всю область,

– подчеркнул он.

Он попросил жителей не искать виновных среди своих. По словам Козицкого, все прекрасно должны понимать, из-за кого украинцы сидят без света. И говорится о России.

Плановые отключения в Сумах

25 ноября в Сумах и области с 8:00 будут применены плановые отключения.

В Сумах – 2 через 6 часов (-2/+6)

По области – 2 через 2 часа.

В Сумской ОВА уточнили, что аварийные отключения сегодня тоже могут быть.

На Волыни пока не будут составлять графики

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что сегодня в области будут поочередно выключать свет во всех микрорайонах и поселках. Однако ограничения планируют вводить на несколько часов.

В связи с дополнительными 60 мВт ЧАО "Волыньоблэнерго" поочередно включает электроэнергию всем микрорайонам и близлежащим селам нашей общины на несколько часов,

– сообщил Игорь Полищук.

По его словам, в целом сегодня область имеет около 40% от необходимой мощности электроэнергии.

На Прикарпатье действуют ориентировочные графики

25 ноября в Прикарпатье тоже будут выключать свет по графикам, но они ориентировочные. Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье получило объем разрешенной мощности 220 мВт.

Еще один день придется продержаться в режиме отключения электроэнергии без четкого понимания графиков,

– говорится в сообщении.

В первую очередь будут обеспечивать питанием объекты критической инфраструктуры.

Внимание! Остальные разрешенные мощности будут распределены на величину трех очередей, которые будут чередоваться с интервалом в 4 часа с включением на один час.

Ориентировочно электроснабжение будет включено:

Для 1 очереди в такие часы: с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00

Для 2 очереди в такие часы: с 11:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00, с 20:00 до 21:00

Для 3 очереди в такие часы: с 12:00 до 13:00, с 17:00 до 18:00, с 22:00 до 23:00.

В Днепре и Одессе ввели аварийные отключения

ДТЭК Днепровские электросети предупредили жителей области об аварийных отключениях света в регионе. То же сообщение опубликовали и ДТЭК Одесчины. Граждан призвали к единению и пониманию. Энергетики делают все возможное для быстрого восстановления электроэнергии.

Чтобы проверить ситуацию по адресу в Днепре – нажмите здесь.

Чтобы проверить ситуацию с отключениями по адресу в Одессе, нажмите здесь.

График отключения света в Ровно

Как отметил мэр Виталий Коваль, в Ровно 25 ноября будет действовать график отключения электроэнергии. С ним можно ознакомиться по этой ссылке. Что касается графика по области, его опубликуют через время, когда спрогнозируют мощности, которые предоставит НЭК "Укрэнерго" для Ровенщины.



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Полтава вернулась к графикам

Начальник Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что сегодня, 25 ноября, Полтавщина вернулась к традиционным графикам почасовых отключений света.

Тех, которые работали в течение ноября: одна очередь выключена, две включены.

Регион разделен на три очереди, к какой относитесь вы, можно проверить по ссылке.

Первая очередь:

02:00 – 04:00

08:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Вторая очередь:

04:00 – 06:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 24:00

Третья очередь:

00:00 – 02:00

06:00 – 08:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

Внимание! В ОВА отметили, что граждане могут обращаться в свой филиал облэнерго, если света нет уже длительное время. Тогда бригада ремонтников выедет на проверку. Из-за перепадов напряжения может сработать автоматика защиты.

В Николаеве тоже вернулись к плановым отключениям

Об этом сообщил руководитель военной администрации области Виталий Ким. Он отметил, что в Николаевской области увеличили мощность электроэнергии

Света стало больше. В области будут ротации потребителей. Работаем дальше,

– коротко написал Виталий Ким.

В Винницкой области изменения в графиках отключений

Глава АО "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук сообщил, что в рамках отключений на территории области будут выключаться на 4 часа. Света не будет одновременно в 2 группах. График выглядит следующим образом:

12:00 – 14:00 (потребители привлечены в 1 и 2 очередях)

14:00 – 16:00 (потребители привлечены в 2 и 3 очередях)

16:00 – 18:00 (потребители привлечены в 1 и 3 очередях)

18:00 – 20:00 (потребители привлечены в 1 и 2 очередях)

20:00 – 22:00 (потребители привлечены в 2 и 3 очередях)

22:00 – 00:00 (потребители привлечены в 1 и 3 очередях).

11:30 до 13:30 обесточены потребители Турбовской ОТГ, Самгородской ОТГ, Бершадской ОТГ, Чечельницкой ОТГ, Песчанской ОТГ, Тростянецкой ОТГ, Литинской ОТГ, Хмельницкой ОТГ, Агрономической ОТГ.

13:30 до 15:30 будут обесточены потребители Гайсинской ОТГ, Дашевской ОТГ, Черновицкой ОТГ, Ямпольской ОТГ, Томашпольской ОТГ, Погребищенской ОТГ.

15:30 до 17:30 будут обесточиваться потребители Гниванской ОТГ, Сутисковской ОТГ, Казатинской ОТГ, Хмельницкой ОТГ, Ильинецкой ОТГ, Липовецкой ОТГ.

17:30 до 19:30 будут обесточены потребители Гайсинской ОТГ, Теплицкой ОТГ, Бершадской ОТГ, Тростянецкой ОТГ, Шаргородской ОТГ, Копайгородской ОТГ, Крыжопольской ОТГ.

19:30 до 21:30 будут обесточиваться потребители Турбовской ОТГ, Самгородской ОТГ, Бершадской ОТГ, Чечельницкой ОТГ, Песчанской ОТГ, Тростянецкой ОТГ, Литинской ОТГ, Хмельницкой ОТГ, Агрономической ОТГ.

21:30 до 23:30 будут обесточиваться потребители Гайсинской ОТГ, Дашевской ОТГ, Черновицкой ОТГ, Ямпольской ОТГ, Томашпольской ОТГ, Погребищенской ОТГ.

В Черниговской области отключения будут длиннее

Как отметил глава ОВА Вячеслав Чаус, в Черниговской области пока не действуют отключения по схеме 4 часа без света и 4 с ним. В регионе 25 ноября применяют вариант, предусматривающий 6 часов без подачи электроэнергии и 3 часа – с ней.

Он напомнил жителям, которые обрывают телефоны, что в стране война и что накануне враг атаковал критическую инфраструктуру. Глава ОВА подчеркнул, что бригады делают все возможное, чтобы область не сидела без света круглосуточно.

Украинцев призывают максимально экономить

В Укрэнерго снова призвали украинцев помочь. Систему удалось заживить после массированных ракетных обстрелов россиян. Однако напряжения все еще мало. Энергетики работают круглосуточно, чтобы страна была со светом.

Однако электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.



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