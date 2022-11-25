У низці областей вводять аварійні відключення. Детальніше про те, де не буде світла 25 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Ситуація у Києві та області

У п`ятницю, 25 листопада, у Києві та Київській області ввели екстрені відключення світла. Графіки тимчасово не діють.

У ДТЕК уточнили, якщо на Київщині буде змога повернутися до стабілізаційних планових відключень, про це повідомлять додатково.

Станом на 8:30 ранку 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії, зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

У Львові ввели екстренні відключення

На Львівщині сьогодні застосували екстрені відключення внаслідок чергових ракетних обстрілів. У Львівобленерго зазначили, що графіки погодинних відключень не діють.

Планові відключення у Сумах

25 листопада у Сумах та області з 8:00 будуть застосовані планові вимкнення.

в Сумах – 2 через 6 годин (-2/+6)

по області – 2 через 2 години.

У Сумській ОВА уточнили, що аварійні виключення сьогодні теж можуть бути.

На Волині наразі не складатимуть графіків

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що сьогодні в області будуть почергово вимикати світло в усіх мікрорайонах та селищах. Однак, обмеження планують вводити на кілька годин.

У зв'язку з додатковими 60 мВт ПрАТ "Волиньобленерго" почергово вмикає електроенергію усім мікрорайонам та прилеглим селам нашої громади на кілька годин,

– повідомив Ігор Поліщук.

За його словами, вцілому сьогодні область має близько 40% від необхідної потужності електроенергії.

У Дніпрі та Одесі ввели аварійні відключення

ДТЕК Дніпровські електромережі попередили жителів області про аварійні відключення світла у регіоні. Те ж саме повідомлення опублікували й ДТЕК Одещини. Громадян закликали до єдності та розуміння. Енергетики роблять усе можливе для швидкого відновлення електроенергії.

Щоб перевірити поточну ситуацію за адресою у Дніпрі – натисніть тут.

Щоб перевірити ситуацію із відключеннями за адресою в Одесі – натисніть тут.



Як не змерзнути взимку без електроенергії / Інфографіка 24 каналу

Полтава повернулась до графіків

Начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що сьогодні, 25 листопада Полтавщина повернулась до традиційних графіків погодинних відключень світла.

Тих, які працювали протягом листопада: одна черга вимкнена, дві ввімкнені.

Регіон поділено на три черги, до якої відноситесь ви, можна перевірити за посиланням.

Перша черга:

02:00 — 04:00

08:00 — 10:00

14:00 — 16:00

20:00 — 22:00

Друга черга:

04:00 — 06:00

10:00 — 12:00

16:00 — 18:00

22:00 — 24:00

Третя черга:

00:00 — 02:00

06:00 — 08:00

12:00 — 14:00

18:00 — 20:00

Увага! В ОВА зазначили, що громадяни можуть звертатись до своєї філії обленерго, якщо світла немає уже тривалий час. Тоді бригада ремонтників виїде на перевірку. Через перепади напруги може спрацювати автоматика захисту.

В Миколаєві теж повернулись до планових відключень

Про це повідомив керівник військової адміністрації області Віталій Кім. Він зауважив, що на Миколаївщині збільшили потужність електроенергії

Світла стало більше. В області будуть ротації споживачів. Працюємо далі,

– коротко написав Віталій Кім.

Українців закликають максимально економити

В Укренерго знову закликали українців допомогти. Систему вдалось заживити після масованих ракетних обстрілів росіян. Однак, напруги все ще мало. Енергетики працюють цілодобово, аби країна була зі світлом.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу