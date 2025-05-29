Из-за непогоды и не только: в каких областях Украины сегодня есть отключения света

В Украине 29 мая в некоторых регионах действуют отключения света. Причиной этого являются аварии в энергосетях из-за непогоды, а также ремонтные работы.

В каких областях произошли отключения света, сколько потребителей осталось без электроэнергии – читайте в материале 24 Канала.

К теме В Ровно произошло аварийное отключение света

В каких областях действуют отключения света

Полтавская область

Временный исполняющий обязанности председателя Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобеляцкой территориальных общин.

Без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,

– написал чиновник.

Черниговская область

В АО "Черниговоблэнерго" отметили, что 229 потребителей на Менщине, 419 – на Прилуччине и 621 – на территории бывшего Черниговского района сейчас находятся без света из-за погодных условий. Энергетики восстанавливают электроснабжение для потребителей.

Запорожье

В городском контакт-центре 15-80 сообщили, что в Запорожье сегодня обесточат более 550 частных и многоэтажных домов из-за плановых ремонтных работ.

Как сообщает городской контакт-центр 15-80, отключения электроэнергии коснутся жителей 5 районов города. В большинстве случаев света не будет около 8 часов.

Николаев

В АО "Николаевоблэнерго" рассказали, что ряд улиц в городе останется без электроснабжения. Причиной этого являются плановые работы.

На некоторых адресах света не будет с 8:00 до 17:00, на некоторых – с 9:00 до 18:00. Информацию о том, где именно будут отключать свет в Николаеве можно узнать по ссылке.