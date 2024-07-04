До 13:00 будут применять две очереди графиков почасовых отключений. Впрочем, после 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений.

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Какими будут отключения 4 июня

Сегодня, 4 июля, графики отключений света в Украине будут действовать в течение всего дня. Заметим, что до 13:00 будут действовать две очереди почасовых отключений электроэнергии, а после 13:00 и до 23:00 количество очередей увеличится до трех.

Добавим, что потребление электроэнергии в каждой области разделено на 6 очередей. То, сколько очередей засовывать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр Укрэнерго, чтобы компенсировать дефицит в энергосистеме Украины.

То, какая будет продолжительность отключения очереди, и какую очередь отключать в конкретный момент – определяют облэнерго в каждом регионе.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Украина планирует увеличить импорт электроэнергии. Также президент поручил главе Минцифры, и министру энергетики принять меры по обеспечению связи в условиях отключений электроэнергии.