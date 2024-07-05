В пятницу, 5 июля, с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений. В то же время в другие часы суток – 3 очереди.

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В чем причина

Украина с 11:00 до 15:00 будет аварийно принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши.

Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток,

– говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объяснили, что очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. В общем, потребление каждой области разделено на 6 очередей.

Сколько очередей засовывать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе.

Тем временем Россия не прекращает атаковать нашу энергосистему. В Черниговской области ночью 4 июля фиксировали беспилотники. Один из них попал в один из объектов региона. Тогда без электроснабжения остались 5 963 потребителей.