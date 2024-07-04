Более 5 часов этой ночью продолжалась воздушная тревога для Черниговщины.
К сожалению, вражеский шахед попал в один из объектов области.
на сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя.
Энергетики работают над восстановлением.
В Черниговской области ночью фиксировали беспилотники. Один из них попал в один из объектов области.
Более 5 часов этой ночью продолжалась воздушная тревога для Черниговщины.
К сожалению, вражеский шахед попал в один из объектов области.
на сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя.
Энергетики работают над восстановлением.