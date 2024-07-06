Как заявили в Укрэнерго, есть 2 причины такого решения. Впрочем, украинцам все равно стоит экономно потреблять электроэнергию.

Важно В каких областях и когда будет целый день без отключения света: график

Почему 6 июля частично отменили отключение света

В Укрэнерго сообщили, что 6 июля в период с 10:00 до 15:00 отменяют графики отключения света. Ограничения для украинцев снова начнут действовать после 15:00.

Причиной этого является сниженное потребление в выходной день, а также увеличение выработки электроэнергии на солнечных электростанциях.



Укрэнерго частично отменило отключение света / Инфографика Укрэнерго

В ДТЭК добавили, что с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова. Если ситуация в энергосистеме изменится – об этом оперативно сообщат дополнительно.

Стоит отметить, что в те часы, когда есть свет, украинцы должны потреблять электроэнергию экономно. Это усилит устойчивость энергосистемы и уменьшит продолжительность отключений.

К слову, в июле в каждой области Украины в июле будет день, когда свет не будут выключать в течение всех суток. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждом регионе. В Укрэнерго сообщили, что такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом. Они дают возможность более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.