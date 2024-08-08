Так, дефицит мощности в энергосистеме, вызванный российскими атаками, увеличение уровня потребления электроэнергии из-за повышения температуры до 30 градусов тепла на востоке и юге – все это побудило Укрэнерго возобновить применение графиков.

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Свет выключат не всем

В сообщении компании говорится, что графики начнут действовать с 17:00 до 22:00. Они будут касаться только промышленности и бизнеса. Будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

В то же время, проживание населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00.

Напомним, что для обеспечения должного уровня подготовки к зиме государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. В частности, это кредиты для бизнеса и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур по запуску генерационных установок.

Кроме того, правительство одобрило постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80 процентов электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.