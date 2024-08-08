Дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений російськими атаками, збільшення рівня споживання електроенергії через підвищення температури до 30 градусів тепла на Сході та Півдні – усе це спонукало Укренерго поновити застосування графіків.

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Світло вимкнуть не всім

У повідомленні компанії йдеться, що графіки почнуть діяти з 17:00 до 22:00. Вони стосуватимуться лише промисловості та бізнесу. Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Водночас споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

В Укренерго закликали споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00.

Нагадаємо, що для забезпечення належного рівня підготовки до зими держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Зокрема, це кредити для бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.

Крім того, уряд схвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80 відсотків електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.