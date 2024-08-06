Основні продукти подорожчають

Один з основних факторів ризику – аномальна спека, що тривала в Україні близько трьох тижнів. Вона призведе до суттєвого зниження врожайності та негативно вплине на ціни продуктів. Подорожчають як овочі та картопля, так і м'ясо та яйця.

Читайте також В Україні продовжують дешевшати помідори: причини та тенденції цін

Українські аграрії цьогоріч можуть зібрати 65 – 69 мільйонів тонн зернових та олійних культур згідно прогнозів. Проте, за словами виконавчої директорки Насіннєвої асоціації України Сюзана Григоренко, загалом посівні площі в Україні скорочуються вже третій рік поспіль як для ярих, так і для озимих культур, частково через логістичні труднощі та повномасштабне вторгнення Росії та обстріли українських енергетичних систем. Через це виникають труднощі з культурами, які потрібно сушити, наприклад, кукурудзою.

Крім того спека негативно вплине на врожай соняшника, а найбільше з усіх культур цього року постраждає соя. Формування бобів відбувається дуже повільно, стручки опускаються, особливо нижні, говорить Сюзана Григоренко. Через високі температури печуться рослини. Відповідно боби будуть дрібними, а вага тисячі насінин – низькою.

Важливо Експертка Світового Банку Оксана Руженкова стверджує, що аномальна спека в Україні негативно позначиться на врожаях картоплі, моркви, капусти та інших борщових овочів, що призведе до зростання цін на ринках. Тож борщ восени буде дорожче.

Крім того, через спеку суттєво постраждали томати та огірки, які вирощуються не в теплицях. 45 – 50 гривень за кілограм огірків у пік їхнього врожаю – це дуже дорого. І навряд чи огірки, як і томати, подешевшають. На сьогодні ми втратили величезні овочівницькі регіони у Запорізькій та Херсонській областях. Щодо розширення площ під томатами на Одещині, воно навряд чи допоможе через те, що там роблять ставку на переробку. Тож якщо ґрунтові помідори будуть у сезон 20 гривень – це вже добра ціна,

– говорить експертка.

Відключення електроенергії мають вирішальний вплив на ціну

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додає, що ціна продуктів залежить не стільки від спеки та злив, скільки від відключення електроенергії.

Продукти харчування, зокрема м'ясні та молочні, вимагають охолодження сировини та відповідний температурний режим для продажу. Якщо він не дотримується, на виході ми отримуємо втрачену продукцію, що веде до подорожчання того, що залишилося. Тому вже до кінця серпня ми неминуче побачимо подорожчання молока та м'яса,

– розповів експерт.

У новому сезоні також негативний вплив на тваринництво та молочний сектор матиме низький врожай зернових. Зокрема, наприклад, 70% собівартості виробництва яєць складає комбікорм, основою якого є саме кукурудза.