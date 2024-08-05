Чому в Україні дешевшають томати
На сьогодні прибирання ведеться практично у всіх регіонах країни, але попит з боку покупців на цю продукцію, зважаючи на незадовільні якісні показники, за оцінками фермерів, залишається на низькому рівні.
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На сьогодні ціни на якісні помідори просіли до 20 – 40 гривень за кілограм (0,49 – 0,97 доларів за кілограм), що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Хоч ціни на тепличні томати і поступово знижуються, дана продукція сьогодні пропонується до продажу на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють загальним зниженням виробництва помідорів у країні.