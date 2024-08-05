Чому в Україні дешевшають томати

На сьогодні прибирання ведеться практично у всіх регіонах країни, але попит з боку покупців на цю продукцію, зважаючи на незадовільні якісні показники, за оцінками фермерів, залишається на низькому рівні.

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На сьогодні ціни на якісні помідори просіли до 20 – 40 гривень за кілограм (0,49 – 0,97 доларів за кілограм), що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо Проблеми з реалізацією виробники і оптові компанії пояснюють низькою якістю томату. Рослини сильно страждають від спекотної посушливої погоди, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з’являються тріщини, що знижує товарний вигляд продукції.

Хоч ціни на тепличні томати і поступово знижуються, дана продукція сьогодні пропонується до продажу на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють загальним зниженням виробництва помідорів у країні.