Причини здорожчання капусти

Фермери стверджують, що така ситуація пов'язана зі скороченням пропозиції білоголової капусти на ринку, оскільки через спекотну погоду дозрівання цієї продукції в господарствах дещо сповільнилося.

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Зокрема, сьогодні білокачанну капусту українські господарства пропонують до продажу 18 – 25 гривень за кілограм (0,44-0,61 долара за кілограм), що в середньому на 63% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Нагадаємо, що тиждень тому ціни на цю продукцію не перевищували 17 гривень за кілограм (0,41 долара за кілограм). До того ж якість білоголової капусти істотно знизилася через поширення на полях хвороб і шкідників, що своєю чергою також дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни на якісну продукцію.

Важливо Тенденцію зростання цін галузеві експерти пояснюють доволі обмеженою пропозицією цієї продукції на ринку. Більшість господарств уже завершили сезон реалізації капусти ранніх сортів, тоді як пізніша продукція ще не почала надходити на ринок масово. При цьому попит на дану продукцію досить високий, що також провокує цінове зростання.

Необхідно зазначити, що наразі ціна на капусту в Україні вже в середньому у 2,7 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. Нагадаємо, що наприкінці липня 2023 року українські фермери готові були відвантажувати капусту по 6 – 10 гривень за кілограм (0,15 – 0,24 долара за кілограм).

При цьому, експерти прогнозують, що якщо поточні темпи збуту білоголової капусти збережуться, місцеві фермери планують і далі робити спроби підвищити ціни в даному сегменті.