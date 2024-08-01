Причини здорожчання капусти
Фермери стверджують, що така ситуація пов'язана зі скороченням пропозиції білоголової капусти на ринку, оскільки через спекотну погоду дозрівання цієї продукції в господарствах дещо сповільнилося.
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Зокрема, сьогодні білокачанну капусту українські господарства пропонують до продажу 18 – 25 гривень за кілограм (0,44-0,61 долара за кілограм), що в середньому на 63% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Нагадаємо, що тиждень тому ціни на цю продукцію не перевищували 17 гривень за кілограм (0,41 долара за кілограм). До того ж якість білоголової капусти істотно знизилася через поширення на полях хвороб і шкідників, що своєю чергою також дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни на якісну продукцію.
Необхідно зазначити, що наразі ціна на капусту в Україні вже в середньому у 2,7 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. Нагадаємо, що наприкінці липня 2023 року українські фермери готові були відвантажувати капусту по 6 – 10 гривень за кілограм (0,15 – 0,24 долара за кілограм).
При цьому, експерти прогнозують, що якщо поточні темпи збуту білоголової капусти збережуться, місцеві фермери планують і далі робити спроби підвищити ціни в даному сегменті.