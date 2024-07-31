Борщовий набір подешевшав

За словами головного наукового співробітника Інституту аграрної економіки Інни Сало станом на кінець липня 2024 року вартість борщового набору проти цін на кінець червня зменшилася в середньому до 10 % і становить близько 120 гривень за 3 літри борщу.

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Інна Сало Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Ціни на окремі види овочів борщового набору знизилися, зокрема: картопля – 20,95 гривні за кілограм (-25 %), морква – 28,45 гривні за кілограм (-34 %), буряк – 13,66 гривні за кілограм (-54 %), ріпчаста цибуля – 11,96 гривні за кілограм (-30 %).

Проте ціна на капусту білокачанну зросла у 2,2 раза – до 24,30 гривні за кілограм.

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