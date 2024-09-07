Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что Украине сейчас сложно балансировать энергетическую систему. Дефицит мощности остается. Но сегодня отключений нет.

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Будут ли отключения на следующей неделе

Как отметил Омельченко, на самом деле достаточно сложно прогнозировать, что будет в украинской энергосистеме. Ведь все зависит от различных факторов.

Вероятнее всего, следующей неделе будут определенные отключения, но незначительные. Это при условии, что не будет новых российских обстрелов.

Есть вероятность, что на следующей неделе будут отключения. Не думаю, что они будут чрезвычайно длительными. Возможно, будут выключать одну. Максимум две очереди,

– сказал Омельченко.

Обратите внимание! Недавно представитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук дал свой прогноз на зиму относительно отключений света. По его мнению, украинцы не будут иметь свет по 12 часов. Это – оптимистический вариант. Пессимистический – не будет света до 20 часов в сутки.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал не слушать разные оценки экспертов. Прогнозы являются весьма условными. Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, то зиму удастся пройти "в нормальном режиме".