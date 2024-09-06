Недавно эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук опубликовал прогноз на зиму. Аналитик считает, что при оптимистическом сценарии – свет будут выключать на 12 часов, а в пессимистическом – до 20 часов в сутки. Министр энергетики Герман Галущенко высказался по этому поводу.
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Как будут выключать свет зимой
На Часе правительства в Верховной Раде министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что прогнозы относительно отключений света зимой по 18 – 20 часов в сутки не соответствуют реальности.
Появилось очень много экспертов, которые ежедневно там какие-то вбрасывают: там 20 часов без света, 18. На самом деле они ничего не знают... Все эти оценки, они условны и не имеют ничего общего с реальностью,
– подчеркнул министр.
Он отметил, что когда не будет российских ударов, которые критически повлияют на энергосистему, украинцам удастся пройти зиму – 2024 – 2025 годов в "нормальном режиме".
Если они (разрушительные атаки – 24 Канал) будут, то, безусловно, предусмотреть влияние на систему таких ударов на сегодняшний день сложно,
– признал министр.
К слову, министр образования рассказал, как будут учиться ученики в случае блэкаута.