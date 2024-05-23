Так, в компании сказали, будут ли выключать свет для промышленных и бытовых потребителей 24 мая.
Обратите внимание По всей Украине действуют отключения света: какие графики в разных областях
Будут ли выключать свет в пятницу
Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.
По всей территории Украины с 00:00 до 24:00,
– заявили в Укрэнерго.
Однако, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Будут ли завтра выключать свет / Инфографика Укрэнерго
Причина отключений 24 мая – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности.
Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет имеющийся дефицит электроэнергии,
– отметили в компании.
Также добавили, что отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.
Почему в Украине снова отключают светГлавная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов России по украинским электростанциям.
Так, с 22 марта по 8 мая оккупанты 5 раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько электроэнергии, как до начала атак агрессора.