Так, в компании сказали, будут ли выключать свет для промышленных и бытовых потребителей 24 мая.

Обратите внимание По всей Украине действуют отключения света: какие графики в разных областях

Будут ли выключать свет в пятницу

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

По всей территории Украины с 00:00 до 24:00,

– заявили в Укрэнерго.

Однако, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Будут ли завтра выключать свет / Инфографика Укрэнерго

Причина отключений 24 мая – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности.

Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет имеющийся дефицит электроэнергии,

– отметили в компании.

Также добавили, что отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Важно! Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.