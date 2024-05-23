Так, у компанії сказали, чи будуть вимикати світло для промислових і побутових споживачів 24 травня.
Зверніть увагу По всій Україні діють відключення світла: які графіки в різних областях
Чи вимикатимуть світло у п'ятницю
Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів.
По всій території України з 00:00 до 24:00,
– заявили в Укренерго.
Однак енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Чи будуть завтра вимикати світло / Інфографіка Укренерго
Причина відключень 24 травня – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності.
Відповідно в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії,
– зазначили в компанії.
Також додали, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.
Чому в Україні знову відключають світлоГоловна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.
Так, з 22 березня по 8 травня окупанти 5 разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак агресора.