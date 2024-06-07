В Львовоблэнерго сообщили, что уведомления об отключении на электронную почту будут поступать только небытовым (юридическим) потребителям. Конечно, речь идет о тех, кто зарегистрирован в персональном кабинете.
Смотрите также Цель врага – тотальный блэкаут: в Минэнерго рассказали, пострадали ли ночью энергообъекты
Ограничение связано с количеством сообщений об отключении
Бытовые потребители (население) таких сообщений на электронную почту не будут получать.
Ограничение связано со значительным количеством сообщений о действии почасовых и аварийных отключений. Поэтому, в настоящее время нет технической возможности своевременной доставки такого объема писем всем пользователям,
– говорится в сообщении.
Отметим, что бытовые потребители имеют возможность получать адресные сообщения через чат-боты. Другие функции никак не изменились.
В Киеве будут действовать стабилизационные отключения
- Известно, что 7 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения. Это происходит по указанию Укрэнерго.
- Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на 75% потребностей столицы: 25% пойдут на обеспечение критической инфраструктуры – больниц, насосных станций, военных объектов. 50% будет распределено между населением, бизнесом и социальной сферой (школы, детские сады, госучреждения).
- По предварительной информации, в ночь с пятницы на субботу, 8 июня, будет запущен дополнительный блок на АЭС. Это потенциально улучшит ситуацию в энергосистеме.