У Львівобленерго повідомили, що сповіщення про відключення на електронну пошту будуть надходити тільки непобутовим (юридичним) споживачам. Звісно, мова йде про тих, хто зареєстрований у персональному кабінеті.
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Обмеження пов'язане із кількістю повідомлень про відключення
Побутові споживачі (населення) таких повідомлень на електронну пошту не отримуватимуть.
Обмеження пов’язане із значною кількістю повідомлень про дію погодинних та аварійних відключень. Відтак, на цей час немає технічної можливості вчасної доставки такого обсягу листів всім користувачам,
– мовиться в повідомленні.
Відзначимо, що побутові споживачі мають можливість отримувати адресні повідомлення через чат-боти. Інші функції ніяк не змінились.
У Києві будуть діяти стабілізаційні відключення
- Відомо, що 7 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення. Це відбувається за вказівкою Укренерго.
- Виділених Укренерго лімітів вистачить на 75% потреб столиці: 25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури – лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів. 50% буде розподілено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови).
- За попередньою інформацією, у ніч з п’ятниці на суботу, 8 червня, буде запущений додатковий блок на АЕС. Це потенційно покращить ситуацію в енергосистемі.