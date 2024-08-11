Сейчас ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений. Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и снижению температуры воздуха.

Читайте также Ситуация может измениться в любой момент, – Минэнерго об отсутствии отключения света

Графики отключений могут вернуться в октябре

В то же время энергосистема все еще испытывает последствия российских обстрелов. Энергетики активно работают над тем, чтобы восстановить и добавить новых мощностей в энергосистему.

Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары,

– объяснили в ДТЭК.

Однако стоит помнить, что с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится. Все из-за того, что потребители начнут пользоваться электроотоплением и больше будут включать свет, потому что зимой темнеет раньше.

Тогда "Укрэнерго" будет вынуждено снова вводить ограничения на потребление – и графики могут вернуться. В ДТЭК предупредили, что графики отключений могут быть как минимум до конца следующего отопительного сезона.

Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к различным сценариям,

– подытожили в компании.

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.