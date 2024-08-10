Все зависит от того, будут ли новые атаки России по энергосистеме Украины. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, информирует 24 Канал.

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Когда могут вернуться отключения света

По словам Гринчук, в течение последних недель ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. Она рассказала, что ремонты на атомных блоках завершаются гораздо раньше сроков, но с соблюдением всех норм безопасности.

Планируем добавить в энергосистему дополнительных мощностей, даже если вернется жара, надеемся, что таких значительных графиков отключений, которые мы (украинцы – 24 Канал) чувствовали в июле, у нас не будет,

– рассказала заместительница.

Несмотря на это ситуация может измениться в любой момент, что зависит от вероятных атак России на энергосистему Украины.

Гринчук отметила, что ситуация в энергосистеме продолжает оставаться сложной, впрочем, в Минэнерго активно работают над тем, чтобы восстановить и добавить новых мощностей в энергосистему.