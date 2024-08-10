Все залежить від того, чи будуть нові атаки Росії по енергосистемі України. Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, інформує 24 Канал.

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Коли можуть повернутися відключення світла

За словами Гринчук, протягом останніх тижнів ситуація в енергосистемі України стабілізувалася. Вона розповіла, що ремонти на атомних блоках завершуються набагато раніше термінів, але з дотриманням усіх безпекових норм.

Плануємо додати в енергосистему додаткових потужностей, навіть якщо повернеться спека, сподіваємося, що таких значних графіків відключень, які ми (українці – 24 Канал) відчували у липні, у нас не буде,

– розповіла заступниця.

Попри це, ситуація може змінитися у будь-яку мить, що залежить від ймовірних атак Росії на енергосистему України.

Гринчук зазначила, що ситуація в енергосистемі продовжує залишатися складною, втім, у Міненерго активно працюють над тим, щоб відновити та додати нових потужностей до енергосистеми.