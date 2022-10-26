Стабилизационные отключения света в столице начались утром 26 октября. Кстати, все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы.

Важно Отключение света в Украине 26 октября: графики по областям

Графики отключения электроэнергии в Киеве

ДТЭК "Киевские электросети" предоставил упрощенный график отключений. Его можно посмотреть по ссылке.

Если после отключения по графику свет не появился – сообщите об этом через чат-бот ДТЭК.

Получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO.

Все потребители электроэнергии столицы разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Отключения продолжаются не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время.

Кроме того, случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам, по которым вы можете быть без света. Если у вас после отключения по графику не появился свет – сообщайте об этом через каналы коммуникации:

Viber и Telegram бот,

через страницы в соцсетях Facebook.

Где еще не будет света 26 октября

Достойно внимания – Стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео