Стабилизационные отключения света в столице начались утром 26 октября. Кстати, все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы.
Важно Отключение света в Украине 26 октября: графики по областям
Графики отключения электроэнергии в Киеве
ДТЭК "Киевские электросети" предоставил упрощенный график отключений. Его можно посмотреть по ссылке.
Если после отключения по графику свет не появился – сообщите об этом через чат-бот ДТЭК.
Получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO.
Все потребители электроэнергии столицы разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.
Отключения продолжаются не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время.
Кроме того, случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам, по которым вы можете быть без света. Если у вас после отключения по графику не появился свет – сообщайте об этом через каналы коммуникации:
- Viber и Telegram бот,
- через страницы в соцсетях Facebook.
Где еще не будет света 26 октября
- В Киевской области с 07:45 начались стабилизационные отключения света. Кроме того, на сайте разместили графики отключения электроэнергии.
- Также 26 октября света не будет в Киеве. 24 канал опубликовал полный список улиц, где отключат электроэнергию.
- Кроме того, свет будут выключать и в Одесской области. Там тоже работает схема с группами. По этой ссылке можно найти информацию об отсутствии электроэнергии по всей области.
- Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в 8:00 начались стабилизационные отключения в регионе. По его словам, пришлось отключить от питания все 10 групп потребителей.
- В "Хмельницкоблэнерго" отметили, что в регионе введено 6 очередей графика аварийных отключений света. После отключения электроэнергии ее будут восстанавливать через 2 – 3 часа.
Достойно внимания – Стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео