Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. 24 канал рассказывает, в каких областях будут выключать свет 26 октября.

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Внимание! Некоторые сайты с графиками предоставления электроэнергии перегружены. Так что может быть так, что вы не с первого раза сможете войти. Не беспокойтесь, они вскоре возобновят свою работу.

Стабилизационные отключения начались в Киевской области и в Киеве

Как отмечают в ДТЭК, стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области и в Киеве начались в 07:45. Напомним, что процесс происходит в условные две смены. Населенные пункты поделены на 2 группы и между ними происходит чередование. Если свет есть в одной, то в другой его нет.

График отключения света в Киевской области:

С графиком отключения электроэнергии в Киеве можно ознакомиться по этой ссылке.

Как отмечают в ДТЭК, в компании работают над тем, чтобы абоненты не оставались без света дольше 4 часов. В то же время следует быть готовыми, что электроэнергию будут выключать после 4 часов восстановления ее подачи. Таким образом, суммарно за сутки у вас может не быть света 12 часов.

Достойно внимания! Не исключают погрешность во времени, которое будет колебаться в пределах 30 – 40 минут. Это время нужно для того, чтобы провести переподключение между запитанными группами.

Свет будут выключать и в Одесской области

Здесь стабилизационные мероприятия были введены с 08:00. Для жителей Одессы работает схема с группами, но их уже три. И между ними будут чередования каждые 4 часа, чтобы равномерно нагружать сеть.

График отключения света в Одессе:

По этой ссылке можно найти информацию об отсутствии электроэнергии по всей области.

Отключение света в Николаевской области

Как отметил глава ОВА Виталий Ким, в 08:00 начались стабилизационные отключения в области. По его словам, пришлось отключить от питания все 10 групп потребителей.

Свет будут выключать также в Ровно

Как сообщил городской глава Ровно Александр Третяк, ряд улиц города будут оставаться без света. Электроэнергию выключили с 08:00 до 13:00. По этой ссылке можно узнать список адресов.

Позже мэр города добавил, что с 13:00 до 18:00 планово будут выключать свет и по другим адресам:

мк. Район Северный,

район Чайка,

ул. Буковинская,

ул. Грушевского (частично),

ул. Коновальца,

ул. Шухевича,

ул. Богоявленская,

ул. В. Дивизии,

мк. Район Тютковичи,

ул. Князя Романа,

ул. Гагарина,

ул. Безручка,

ул. Героев Мариуполя,

ул. Фабричная,

ул. Ленокомбинатовская,

ул. Конотопской битвы,

ул. Мицкевича 9, 11.

Света не будет и в Днепропетровской области

Как отмечают в ДТЭК, свет начали выключать с 07:41. Сам Днепр разделен на три группы, между которыми будут чередовать подачу электроэнергии в течение дня. Ознакомьтесь с графиком, чтобы знать, когда в вашем доме не будет света.

График отключения света в Днепре:

А по этой ссылке можно узнать, когда не будет электроэнергии в вашем населенном пункте в Днепропетровской области.

В Хмельницком также будут выключать свет

Жителей Хмельницкого также предупредили о возможном отключении электроэнергии. В "Хмельницкоблэнерго" отметили, что в области введено 6 очередей графика аварийных отключений. После отключения света его будут восстанавливать через 2 – 3 часа.

Чтобы получать информацию об отключении света, следует зайти в Личный кабинет потребителя. В нем ввести свои данные, что позволит получать актуальные сведения о том, когда в вашем населенном пункте или по вашему адресу не будет электроэнергии.

Аварийные отключения будут и на Волыни

Как отмечают в ЧАО "Волыньоблэнерго", в области будут аварийные отключения подачи электроэнергии. Компания делает акцент на формировании графиков ограничения подачи света и мощностей для промышленных потребителей.

Отключения в регионе не будут происходить хаотично. Их будут согласовывать с диспетчером Западного региона. В то же время никакой информации ни о времени, ни о самих населенных пунктах не сообщают.

График аварийных отключений – это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередач, которые подпадают под немедленное отключение в случае получения соответствующего распоряжения,

– подчеркивают в сообщении.

Следовательно, предсказать, когда произойдет отключение невозможно. Свет перестанут подавать в том случае, когда это будет необходимо, чтобы предотвратить существенные проблемы в сети.

Отключение света в Тернопольской области

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш тоже отметил, что в области запланированы аварийные отключения света. Он добавил, что по состоянию на 10.00 26 октября отключены 1, 2, 3, 4, 5, а также 6 очереди. То есть без электроэнергии осталось более 800 населенных пунктов области. По его словам, Тернопольщина превышает нормы потребления света, поэтому их пришлось ограничить.

Чтобы узнать более подробную информацию об отключении, можно позвонить в колцентр "Тернопольоблэнерго". Номер телефона: 0 800 50 90 40.

Что известно об аварийных отключениях во Львовской области

По словам главы ОВА Максима Козицкого, для удобства жителей создано несколько сервисов, которые позволят получить необходимую информацию. В том числе и касающаяся аварийных отключений.

На сайте "Львовоблэнерго" можно узнать, к какой группе относится ваш дом, а их в общем – 4. Таким образом вы будете понимать, останетесь ли без света, когда его будут выключать планово.

Внимание! Страница работает в тестовом режиме. Так что возможны сбои в ее работе.

В настоящее время стабилизационных отключений во Львовской области еще не происходит. Но они могут быть введены в любой момент, когда поступит распоряжение от НЭК "Укрэнерго".

По этой ссылке вы можете ознакомиться с перечнем адресов, где на 09:30 нет света. Электроэнергию перестали подавать в связи с аварийным отключением.

Частично без света сидят в Виннице

"Винницкие городские электросети" сообщили абонентам города. В компании отметили, что на некоторых улицах временно отключили электроснабжение. Света нет по следующим адресам:

И. Богуна, 75 – 179

Д. Миклера (бывшая ул. Мичурина)

Руданского

Героев Нацгвардии, 2 – 20

А. Янгеля, 8 – 16, 63

Стрелецкая, 54, 56

Героев Неба, 3, 5

Варшавская, 16, 16-А

Келецкая, 126 – 134

О. Довженко, 75 – 145

Брацлавская, 14 – 20

И. Костецкого, 13 – 41

Б. Претвича, 1 – 32

Палиев Яр, 14 – 42

П. Нищинского, 7 – 41

Учительская

О. Пчелки

В. Даценко (бывшая ул. Немировича-Данченко)

Яблонева

Сообщают, что ориентировочно свет в жилищах по этим адресам должен появиться в 16:30.

Жителей этих и других областей Украины просят быть ответственными. Их призывают с 07:00 по 23:00 минимизировать использование энергоемких приборов. Также не стоит включать по несколько приборов одновременно.

Напомним, что 19 октября стало известно о повреждении почти 40% электростанций Украины. В результате до сих пор происходят стабилизационные отключения. Вас же мы призываем более ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Это позволит снизить нагрузку на сеть и минимизировать количество времени, которое придется провести без света.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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