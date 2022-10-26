Аварійні бригади продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. 24 канал розповідає, в яких областях вимикатимуть світло 26 жовтня.

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Увага! Деякі сайти з графіками надання електроенергії перевантажені. Тож може бути так, що ви не з першого разу зможете увійти. Не хвилюйтеся, вони невдовзі відновлять свою роботу.

Стабілізаційні відключення почалися на Київщині та в Києві

Як зазначають у ДТЕК, стабілізаційні відключення електроенергії на Київщині та в Києві почалися о 07:45. Нагадаємо, що процес відбувається в умовні дві зміни. Населені пункти поділені на 2 групи і між ними відбувається чергування. Якщо світло є в одній, то в другій його немає.

Графік вимкнення світла на Київщині:

З графіком відімкнення електроенергії у самому Києві можна ознайомитися за цим посиланням.

Як зазначають у ДТЕК, у компанії працюють над тим, щоб абоненти не залишалися без світла довше, ніж на 4 години. Водночас слід бути готовими, що електроенергію вимикатимуть після 4 годин відновлення її подачі. Таким чином сумарно за добу у вас може не бути світла 12 годин.

Варте уваги! Не виключають похибку у часі, яка коливатиметься у межах 30 – 40 хвилин. Цей час потрібний для того, щоб провести перепідключення між групами, які заживлюватимуть.

Світло вимикатимуть і на Одещині

Тут стабілізаційні заходи запровадили з 08:00. Для мешканців Одеси також працює схема з групами, але їх уже три. І між ними також чергуватимуть кожні 4 години, щоб рівномірно навантажувати мережу.

Графік відімкнення світла в Одесі:

За цим посиланням можна буде знайти інформацію щодо відсутності електроенергії по всій області.

Відключення світла на Миколаївщині

Як зазначив глава ОВА Віталій Кім, об 08:00 розпочалися стабілізаційні відключення в області. За його словами, довелося відключити від живлення всі 10 груп споживачів.

Світло вимикатимуть також у Рівному

Як повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, низка вулиць міста залишатимуться без світла. Електроенергію вимкнули з 08:00 по 13:00. За цим посиланням можна дізнатися перелік адрес.

Світла не буде і на Дніпропетровщині

Як зазначають у ДТЕК, світло почали вимикати з 07:41. Саме Дніпро поділене на три групи, між якими чергуватимуть подачу електроенергії упродовж дня. Ознайомтеся з графіком, щоб знати, коли у вашій оселі не буде світла.

Графік вимкнення світла у Дніпрі:

А за цим посиланням можна дізнатися, коли не буде електроенергії у вашому населеному пункті на Дніпропетровщині.

У Хмельницькому також вимикатимуть світло

Мешканців Хмельницького також попередили про можливе відключення електроенергії. У "Хмельницькобленерго" зазначили, що в області введено 6 черг графіка аварійних відключень. Після вимкнення світла його відновлюватимуть через 2 – 3 години.

Щоб отримувати інформацію про відключення світла, слід зайти в Особистий кабінет споживача. У ньому ввести свої дані, що дозволить отримувати актуальні відомості щодо того, коли у вашому населеному пункті або за вашою адресою не буде електроенергії.

Аварійні відключення будуть і на Волині

Як зазначають в ПрАТ "Волиньобленерго", в області будуть аварійні відключення подачі електроенергії. Компанія наголошує на формуванні графіків обмеження подачі світла та потужностей для промислових споживачів.

Відключення у регіоні не відбуватимуться хаотично. Їх узгоджуватимуть з диспетчером Західного регіону. Водночас жодної інформації ані про час, ані про самі населені пункти не повідомляють.

Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження,

– наголошують у повідомлені.

Відтак, передбачити, коли станеться відключення неможливо. Світло перестануть подавати у тому випадку, коли це буде необхідно, щоб запобігти суттєвим проблемам у мережі.

Відключення світла на Тернопільщині

Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш теж зазначив, що в області заплановані аварійні відключення світла. Він додав, що станом на 10:00 26 жовтня відключені 1, 2, 3, 4, 5, а також 6 черги. Себто без електроенергії залишилися понад 800 населених пунктів області. За його словами, Тернопільщина перевищує норми споживання світла, тому їх довелося обмежити.

Щоб дізнатися детальнішу інформацію щодо відключення, можна зателефонувати у колцентр "Тернопільобленерго". Номер телефона: 0 800 50 90 40.

Що відомо про аварійні відключення на Львівщині

За словами глави ОВА Максима Козицького, для зручності мешканців створені кілька сервісів, які дозволять отримати необхідну інформацію. Зокрема й ту, яка стосується аварійних відключень.

На сайті "Львівобленерго" можна дізнатися, до якої групи належить ваша оселя, а їх загалом – 4. Таким чином ви розумітимете, чи залишитеся без світла, коли його вимикатимуть планово.

Увага! Сторінка працює у тестовому режимі. Тож можливі збої у її роботі.

Наразі стабілізаційних відключень на Львівщині ще не відбувається. Але їх можуть запровадити у будь-який момент, коли надійде розпорядження від НЕК "Укренерго".

За цим посиланням ви можете ознайомитися з переліком адрес, де станом на 09:30 немає світла. Електроенергію припинили подавати у зв'язку з аварійним відключенням.

Мешканців цих та інших областей України просять бути відповідальними. Їх закликають з 07:00 по 23:00 мінімізувати використання енергомістких пристроїв. Також не варто вмикати по декілька приладів одночасно.

Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо про пошкодження майже 40% електростанцій України. Внаслідок цього досі відбуваються стабілізаційні відключення. Вас же ми закликаємо відповідальніше ставитися до споживання електроенергії. Це дозволить знизити навантаження на мережу та мінімізувати кількість часу, який доведеться провести без світла.



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