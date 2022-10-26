Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, світло вимкнуть з 8 до 13 години.

До теми Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Графік відключення електроенергії у Рівному

26 жовтня світла не буде на таких вулицях:

  • вулиця Соборна, 5,
  • вулиця Пластова,
  • вулиця Князя Володимира 27а,
  • вулиця Хвильового,
  • вулиця Гребінки,
  • вулиця Свободи,
  • вулиця Міцкевича 5, 7, 11,
  • вулиця Князя Володимира 10, 10а, (частково),
  • ПДМ,
  • вулиця Героїв Гурб,
  • вулиця Херсонська,
  • провулок Граничний,
  • вулиця Нова,
  • вулиця Міхновського,
  • вулиця Рижука,
  • вулиця Реміснича,
  • вулиця Технічна,
  • вулиця Носаля,
  • вулиця Островського,
  • вулиця Черняхівського 4а,
  • вулиця Грушевського 5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частково),
  • вулиця Савури 14, 14а,
  • вулиця Вишиванка 32а, 35, 36, 40, 46, (частково),
  • вулиця Київська 53, 65, 77, 79,
  • вулиця Вишенського,
  • вулиця Єдності,
  • вулиця Валентинович,
  • вулиця Кармалюка,
  • вулиця Березовського,
  • вулиця Транспортна 14, 16,
  • провулок Васильченка 11,
  • вулиця Васильченка 26,
  • вулиця Київська 4, 6, 8, 68,
  • вулиця Відінська 2,
  • вулиця Крушельницької 52, 62,
  • вулиця Ушинського,
  • вулиця Вовчка 14, 15, 16,
  • вулиця Васильченка,
  • вулиця Лисенка,
  • вул. Крушельницької (частково),
  • вулиця Бандери 36, 36а, 38, 40, 42, 44,
  • вулиця Княгині Ольги 21, 23,
  • вулиця Дарвіна,
  • вулиця Карпінського,
  • вулиця Глинки,
  • вулиця Архітерктора Бургіньйона,
  • вулиця Шепетівська,
  • вулиця Вовчка (частково),
  • вулиця Княгині Ольги (частково),
  • вулиця Бандери 39а, 45, 47, 49, 51, 53,
  • вулиця Тернопільська,
  • вулиця Новака (частково),
  • вулиця Борецького,
  • вулиця Симиренка,
  • вулиця Волинська,
  • НУВГП (студ містечко),
  • вулиця Бандери 1а, 1б, 1д,
  • вулиця Родини Мисечків 13,
  • вулиця 24 серпня (частково),
  • вулиця Чайковського (частково),
  • вулиця Кооперативна,
  • вулиця Соборна 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
  • вулиця Шкільна,
  • Гранд Базар,
  • вулиця Замкова,
  • вулиця Набережна 1а, 10а,
  • вулиця Гоголя,
  • вулиця Здолбунівська,
  • вулиця Театральна (ринок Дикий),
  • вулиця Короленка (частково),
  • вулиця Базарна,
  • вулиця Полуботка,
  • вулиця Шевченка (частково),
  • вулиця Мазепи (частково),
  • вулиця Вересая,
  • вулиця 16 липня (частково),
  • ТРЦ Злата Плаза (частково),
  • вулиця Бандери 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37,
  • вулиця Котляревського,
  • вулиця Чорновола 25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частково перехрестя Істамбул),
  • вулиця Любомирського,
  • вулиця Оршанської перемоги,
  • вулиця Тиха,
  • вулиця Драгоманова (частково),
  • вулиця Млинарська,
  • СПК,
  • вулиця Литовська,
  • проспект Миру (частково),
  • вулиця Кавказька (частково),
  • вулиця Петлюри,
  • вулиця Словацького,
  • вулиця Поштова (частково),
  • мікрорайон Незалежності 5, 7,
  • вулиця Соборна 94, 108,
  • Кінопалац,
  • вулиця Сагайдачного (частково),
  • вулиця Бандери 69, 69в, 69д,
  • вулиця Київська 46, 48, 50, 52, 70,
  • вулиця Галицького (частково),
  • ринок Андріївський,
  • центральний автовокзал,
  • вулиця Київська (частково в районі Камаз Транс Сервіс),
  • Зоопарк,
  • Грін хілс,
  • Центр Київський 106,
  • район Щасливе,
  • вулиця Чорновола (частково біля Щасливого),
  • вулиця Стрітенська,
  • вулиця Прилужна,
  • вулиця Дачна,
  • вулиця Надвірна,
  • вулиця Світлична,
  • вулиця Зелена,
  • вулиця Барвиста,
  • вулиця Досвітня,
  • вулиця Журавлина,
  • вулиця Свєшнікова,
  • вулиця Трипільська,
  • вулиця Гостинна,
  • вулиця Відрадна,
  • вулиця Приозерна,
  • вулиця Озерна,
  • вулиця Гребельна,
  • вулиця Пасхальна,
  • вулиця Різдвяна,
  • ТОВ Фозі,
  • вулиця Курчатова (частково),
  • вулиця Відінська 39, 41,
  • вулиця Хліборобів,
  • вулиця Григоренка,
  • район Новий Двір,
  • район Червоні гори,
  • вулиця Серпанкова,
  • вулиця Бориса Андреєва,
  • вулиця Багалія,
  • вулиця Чорновола (частково в районі НД),
  • вулиця Озерна,
  • вулиця Новодвірська,
  • вулиця Спокійна,
  • вулиця Літня,
  • вулиця Весняна,
  • вул. Корнинська,
  • вул. Чеська,
  • провулок Весняний,
  • вулиця Хутірська,
  • вулиця Смерекова,
  • вулиця Скоропадського,
  • вулиця Ясенева,
  • вулиця Лозова,
  • провулок Корнинський,
  • частково мікрорайон Щасливе,
  • вулиця Енергетиків (частково),
  • вулиця Люблінська,
  • вулиця Спартака,
  • вулиця Курчатова (частково),
  • вулиця Студентська,
  • вулиця Курчатова (частково),
  • район Червоні гори,
  • вулиця Возницького,
  • вулиця Поліщука,
  • вулиця Литвина,
  • вулиця Волошина (ЧГ),
  • вулиця Кримського,
  • вулиця Гофмана,
  • вулиця Серпанкова,
  • вулиця Ступницького,
  • вулиця Дорогобузька,
  • вулиця Антоновича,
  • Колоденка,
  • вулиця Дем'янчука (частково),
  • вулиця Галицького (частково район Радіозаводу),
  • вулиця Київська (частково в районі центрального автовокзалу),
  • вулиця Єдності 13, 16.

Третяк наголосив, що це планові відключення. У випадку перевантаження мережі можуть трапитися аварії. Тому міський голова просить економити електроенергію.

Нагадаємо, що в "Укренерго" пообіцяли розробити справедливі графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.

Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео