Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, світло вимкнуть з 8 до 13 години.
До теми Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
Графік відключення електроенергії у Рівному
26 жовтня світла не буде на таких вулицях:
- вулиця Соборна, 5,
- вулиця Пластова,
- вулиця Князя Володимира 27а,
- вулиця Хвильового,
- вулиця Гребінки,
- вулиця Свободи,
- вулиця Міцкевича 5, 7, 11,
- вулиця Князя Володимира 10, 10а, (частково),
- ПДМ,
- вулиця Героїв Гурб,
- вулиця Херсонська,
- провулок Граничний,
- вулиця Нова,
- вулиця Міхновського,
- вулиця Рижука,
- вулиця Реміснича,
- вулиця Технічна,
- вулиця Носаля,
- вулиця Островського,
- вулиця Черняхівського 4а,
- вулиця Грушевського 5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частково),
- вулиця Савури 14, 14а,
- вулиця Вишиванка 32а, 35, 36, 40, 46, (частково),
- вулиця Київська 53, 65, 77, 79,
- вулиця Вишенського,
- вулиця Єдності,
- вулиця Валентинович,
- вулиця Кармалюка,
- вулиця Березовського,
- вулиця Транспортна 14, 16,
- провулок Васильченка 11,
- вулиця Васильченка 26,
- вулиця Київська 4, 6, 8, 68,
- вулиця Відінська 2,
- вулиця Крушельницької 52, 62,
- вулиця Ушинського,
- вулиця Вовчка 14, 15, 16,
- вулиця Васильченка,
- вулиця Лисенка,
- вул. Крушельницької (частково),
- вулиця Бандери 36, 36а, 38, 40, 42, 44,
- вулиця Княгині Ольги 21, 23,
- вулиця Дарвіна,
- вулиця Карпінського,
- вулиця Глинки,
- вулиця Архітерктора Бургіньйона,
- вулиця Шепетівська,
- вулиця Вовчка (частково),
- вулиця Княгині Ольги (частково),
- вулиця Бандери 39а, 45, 47, 49, 51, 53,
- вулиця Тернопільська,
- вулиця Новака (частково),
- вулиця Борецького,
- вулиця Симиренка,
- вулиця Волинська,
- НУВГП (студ містечко),
- вулиця Бандери 1а, 1б, 1д,
- вулиця Родини Мисечків 13,
- вулиця 24 серпня (частково),
- вулиця Чайковського (частково),
- вулиця Кооперативна,
- вулиця Соборна 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
- вулиця Шкільна,
- Гранд Базар,
- вулиця Замкова,
- вулиця Набережна 1а, 10а,
- вулиця Гоголя,
- вулиця Здолбунівська,
- вулиця Театральна (ринок Дикий),
- вулиця Короленка (частково),
- вулиця Базарна,
- вулиця Полуботка,
- вулиця Шевченка (частково),
- вулиця Мазепи (частково),
- вулиця Вересая,
- вулиця 16 липня (частково),
- ТРЦ Злата Плаза (частково),
- вулиця Бандери 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37,
- вулиця Котляревського,
- вулиця Чорновола 25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частково перехрестя Істамбул),
- вулиця Любомирського,
- вулиця Оршанської перемоги,
- вулиця Тиха,
- вулиця Драгоманова (частково),
- вулиця Млинарська,
- СПК,
- вулиця Литовська,
- проспект Миру (частково),
- вулиця Кавказька (частково),
- вулиця Петлюри,
- вулиця Словацького,
- вулиця Поштова (частково),
- мікрорайон Незалежності 5, 7,
- вулиця Соборна 94, 108,
- Кінопалац,
- вулиця Сагайдачного (частково),
- вулиця Бандери 69, 69в, 69д,
- вулиця Київська 46, 48, 50, 52, 70,
- вулиця Галицького (частково),
- ринок Андріївський,
- центральний автовокзал,
- вулиця Київська (частково в районі Камаз Транс Сервіс),
- Зоопарк,
- Грін хілс,
- Центр Київський 106,
- район Щасливе,
- вулиця Чорновола (частково біля Щасливого),
- вулиця Стрітенська,
- вулиця Прилужна,
- вулиця Дачна,
- вулиця Надвірна,
- вулиця Світлична,
- вулиця Зелена,
- вулиця Барвиста,
- вулиця Досвітня,
- вулиця Журавлина,
- вулиця Свєшнікова,
- вулиця Трипільська,
- вулиця Гостинна,
- вулиця Відрадна,
- вулиця Приозерна,
- вулиця Озерна,
- вулиця Гребельна,
- вулиця Пасхальна,
- вулиця Різдвяна,
- ТОВ Фозі,
- вулиця Курчатова (частково),
- вулиця Відінська 39, 41,
- вулиця Хліборобів,
- вулиця Григоренка,
- район Новий Двір,
- район Червоні гори,
- вулиця Серпанкова,
- вулиця Бориса Андреєва,
- вулиця Багалія,
- вулиця Чорновола (частково в районі НД),
- вулиця Озерна,
- вулиця Новодвірська,
- вулиця Спокійна,
- вулиця Літня,
- вулиця Весняна,
- вул. Корнинська,
- вул. Чеська,
- провулок Весняний,
- вулиця Хутірська,
- вулиця Смерекова,
- вулиця Скоропадського,
- вулиця Ясенева,
- вулиця Лозова,
- провулок Корнинський,
- частково мікрорайон Щасливе,
- вулиця Енергетиків (частково),
- вулиця Люблінська,
- вулиця Спартака,
- вулиця Курчатова (частково),
- вулиця Студентська,
- вулиця Курчатова (частково),
- район Червоні гори,
- вулиця Возницького,
- вулиця Поліщука,
- вулиця Литвина,
- вулиця Волошина (ЧГ),
- вулиця Кримського,
- вулиця Гофмана,
- вулиця Серпанкова,
- вулиця Ступницького,
- вулиця Дорогобузька,
- вулиця Антоновича,
- Колоденка,
- вулиця Дем'янчука (частково),
- вулиця Галицького (частково район Радіозаводу),
- вулиця Київська (частково в районі центрального автовокзалу),
- вулиця Єдності 13, 16.
Третяк наголосив, що це планові відключення. У випадку перевантаження мережі можуть трапитися аварії. Тому міський голова просить економити електроенергію.
Нагадаємо, що в "Укренерго" пообіцяли розробити справедливі графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.
Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео