В "Укренерго" пообіцяли розробити справедливі графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.

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Над цим "Укренерго" працює разом з:

операторами систем розподілу (обленерго),

місцевими органами влади,

Міненерго та Офісом Президента.

Як сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, наразі в енергосистемі все ще спостерігається дефіцит потужності. Саме тому "Укренерго" вимушено вводить графіки аварійних відключень споживачів.

На жаль, в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень. Ми працюємо для того, щоб допомогти операторам систем розподілу (обленерго), які ці графіки складають, зробити так, щоб відключення були більш справедливо розподіленими між споживачами,

– запевнив Кудрицький.

Він також додав, що після останньої ракетної атаки рашистів на енергетичну інфраструктуру України, енергоживлення відновлено в більшості регіонів, але окремі населені пункти досі залишаються без надійного енергопостачання.

"Енергосистема зараз як поранений організм, який потребує часу на відновлення. Ми продовжуємо ремонти, і впродовж цього часу закликаємо українських громадян заощаджувати енергоресурси. Навіть декілька відсотків економії дуже сильно допомагають збалансувати енергосистему", – наголосив Володимир Кудрицький.

Які області найбільше економлять електроенергію

Впродовж останніх чотирьох днів щодоби були регіони, які знижували споживання під час вечірнього піку на доволі суттєву величину. Зокрема:

протягом 21 жовтня найбільше зниження ввечері було у Київській області – 26%, а Київ зменшив споживання ввечері 23 жовтня на 2%;

24 жовтня найбільше ввечері споживання знизилося на Хмельниччині – на 15% та на Волині – на 16,7%.

В "Укренерго" наголосили, що зниження рівня споживання електроенергії в енергосистемі це такий самий внесок в перемогу над ворогом, як донат на ЗСУ.

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За словами експерта з житлово-комунальних послуг, наразі ситуація не критична, а відновлення – це питання часу. За умови, що Росія не продовжить атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, загрози припинення її роботи немає.

Звісно, якщо російські удари продовжаться, підтримувати енергосистему стане ще складніше. У критичній ситуації Україна може імпортувати електроенергію з ЄС, але вагомий нюанс полягає у її вартості. Бо ціни на електроенергію в ЄС у 6 – 8 разів перевищують українські.

Враховуючи це, довготривалі відключення вкрай малоймовірні. Наразі наша енергосистема цілісна та контрольована Диспетчерським центром, а пошкодження мереж поступово усуваються.

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