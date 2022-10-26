Об этом сообщил городской глава Ровно Александр Третяк. По его словам, свет выключат с 8 до 13 часов.
На тему Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов
График отключения электроэнергии в Ровно
26 октября света не будет на таких улицах:
- улица Соборная, 5,
- улица Пластовая,
- улица Князя Владимира 27а,
- улица Хвылевого,
- улица Гребенки,
- улица Свободы,
- улица Мицкевича 5, 7, 11,
- улица Князя Владимира 10, 10а, (частично),
- ПДМ,
- улица Героев Гурб,
- улица Херсонская,
- переулок Граничный,
- улица Новая,
- улица Михновского,
- улица Рыжука,
- улица Ремесленная,
- улица Техническая,
- улица Носаля,
- улица Островского,
- улица Черняховского 4а,
- улица Грушевского 5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частично),
- улица Савуры 14, 14а,
- улица Вышиванка 32а, 35, 36, 40, 46, (частично),
- улица Киевская 53, 65, 77, 79,
- улица Вишенского,
- улица Единства,
- улица Валентинович,
- улица Кармалюка,
- улица Березовского,
- улица Транспортная 14, 16,
- переулок Васильченко 11,
- улица Васильченко 26,
- улица Киевская 4, 6, 8, 68,
- улица Видинская 2,
- улица Крушельницкой 52, 62,
- улица Ушинского,
- улица Вовчка 14, 15, 16,
- улица Васильченко,
- улица Лысенко,
- ул. Крушельницкой (частично),
- улица Бандеры 36, 36а, 38, 40, 42, 44,
- улица Княгини Ольги 21, 23,
- улица Дарвина,
- улица Карпинского,
- улица Глинки,
- улица Архитерктора Бургиньена,
- улица Шепетовская,
- улица Вовчка (частично),
- улица Княгини Ольги (частично),
- улица Бандеры 39а, 45, 47, 49, 51, 53,
- улица Тернопольская,
- улица Новака (частично),
- улица Борецкого,
- улица Симиренко,
- улица Волынская,
- НУВХП (студ городок),
- улица Бандеры 1а, 1б, 1д,
- улица Семьи Мисечков 13,
- улица 24 августа (частично),
- улица Чайковского (частично),
- улица Кооперативная,
- улица Соборная 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
- улица Школьная,
- Гранд Базар,
- улица Замковая,
- улица Набережная 1а, 10а,
- улица Гоголя,
- улица Здолбуновская,
- улица Театральная (рынок Дикий),
- улица Короленко (частично),
- улица Базарная,
- улица Полуботка,
- улица Шевченко (частично),
- улица Мазепы (частично),
- улица Вересая,
- улица 16 июля (частично),
- ТРЦ Злата Плаза (частично),
- улица Бандеры 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37,
- улица Котляревского,
- улица Чорновола 25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частично перекресток Истамбул),
- улица Любомирского,
- улица Оршанской победы,
- улица Тихая,
- улица Драгоманова (частично),
- улица Млинарская,
- СПК,
- улица Литовская,
- проспект Мира (частично),
- улица Кавказская (частично),
- улица Петлюры,
- улица Словацкого,
- улица Почтовая (частично),
- микрорайон Независимости 5, 7,
- улица Соборная 94, 108,
- Кинопалац,
- улица Сагайдачного (частично),
- улица Бандеры 69, 69в, 69д,
- улица Киевская 46, 48, 50, 52, 70,
- улица Галицкого (частично),
- рынок Андреевский,
- центральный автовокзал,
- улица Киевская (частично в районе Камаз Транс Сервис),
- Зоопарк,
- Грин Хилс,
- Центр Киевский 106,
- район Счастливое,
- улица Чорновола (частично возле Счастливого),
- улица Стретенская,
- улица Прилужная,
- улица Дачная,
- улица Надворная,
- улица Светличная,
- улица Зеленая,
- улица Барвистая,
- улица Досветная,
- улица Журавлина,
- улица Свешникова,
- улица Трипольская,
- улица Гостинная,
- улица Отрадная,
- улица Приозерная,
- улица Озерная,
- улица Гребельная,
- улица Пасхальная,
- улица Рождественская,
- ООО Фози,
- улица Курчатова (частично),
- улица Видинская 39, 41,
- улица Хлеборобов,
- улица Григоренко,
- район Новый Двор,
- район Красные горы,
- улица Серпанкова,
- улица Бориса Андреева,
- улица Багалия,
- улица Черновола (частично в районе НД),
- улица Озерная,
- улица Новодворская,
- улица Спокойная,
- улица Летняя,
- улица Весенняя,
- ул. Корнинская,
- ул. Чешская,
- переулок Весенний,
- улица Хуторская,
- улица Смерекова,
- улица Скоропадского,
- улица Ясеневая,
- улица Лозовая,
- переулок Корнинский,
- частично микрорайон Счастливое,
- улица Энергетиков (частично),
- улица Люблинская,
- улица Спартака,
- улица Курчатова (частично),
- улица Студенческая,
- улица Курчатова (частично),
- район Красные горы,
- улица Возницкого,
- улица Полищука,
- улица Литвина,
- улица Волошина (ЧГ),
- улица Крымского,
- улица Гофмана,
- улица Серпанкова,
- улица Ступницкого,
- улица Дорогобужская,
- улица Антоновича,
- Колоденко,
- улица Демьянчука (частично),
- улица Галицкого (частично район Радиозавода),
- улица Киевская (частично в районе центрального автовокзала),
- улица Единства 13, 16.
Третяк подчеркнул, что это плановые отключения. В случае перегрузки сети могут случиться аварии. Поэтому мэр просит экономить электроэнергию.
Напомним, что в "Укрэнерго" пообещали разработать справедливые графики принудительного ограничения потребления более удобные для потребителей.
Достойно внимания – Стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео