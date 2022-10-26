Як повідомляє "Укренерго", Київщина – це той регіон, де найбільше заощаджують електроенергію. Однак віялових відключень жителям столиці все одно не уникнути, бо пошкодження мережі критичні.
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Планові відключення світла 26 жовтня у Києві
У Київській області сьогодні з 07:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Відповідне розпорядження дали у НЕК Укренерго. Окрім того, на сайті розмістили графіки відключення електроенергії, з ними можна ознайомитись нижче.
Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК Київські енергомережі
Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК Київські енергомережі
Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК Київські енергомережі
Електрики лагодять енергосистему
У організації також наголосили, що роблять все можливе, аби відключення для кожного клієнта тривало не більше ніж 4 години. Але є нюанс.
Однак відключення може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00,
– написали в ДТЕК Київські енергомережі.
Часто світло у жителів столиці зникає через аварії на розподільчих мережах, які пов'язані перенавантаженням чи фізичними пошкодженнями. У ДТЕК наголосили, якщо після відключення за графіком світло не з'явилось в межах 4 – 4,5 годин, потрібно про це їм повідомити.
Критично важливо економити електрику
У організації вчергове закликали киян споживати електроенергію помірно. Зокрема, вимикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії у пікові години:
- з 6:00 до 11:00
- з 17:00 до 23:00
Як розумно споживати електроенергію / Картинка 24 каналу
Нагадаємо, журналісти 24 каналу з'ясовували, чи може світло зникнути на кілька днів чи навіть місяців. Наразі відомо, що Внаслідок російських ракетних обстрілів, пошкоджено близько 40% енергосистеми – це дуже високий показник.
Варте уваги – у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео