Як повідомляє "Укренерго", Київщина – це той регіон, де найбільше заощаджують електроенергію. Однак віялових відключень жителям столиці все одно не уникнути, бо пошкодження мережі критичні.

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Планові відключення світла 26 жовтня у Києві

У Київській області сьогодні з 07:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Відповідне розпорядження дали у НЕК Укренерго. Окрім того, на сайті розмістили графіки відключення електроенергії, з ними можна ознайомитись нижче.



Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК Київські енергомережі



Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК Київські енергомережі



Графік відключення світла на Київщині / Фото ДТЕК Київські енергомережі

Електрики лагодять енергосистему

У організації також наголосили, що роблять все можливе, аби відключення для кожного клієнта тривало не більше ніж 4 години. Але є нюанс.

Однак відключення може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00,

– написали в ДТЕК Київські енергомережі.

Зверніть увагу! Можливо, що світло включатимуть з невеликою затримкою у 30 – 40 хвилин. Це нормальна ситуація.

Часто світло у жителів столиці зникає через аварії на розподільчих мережах, які пов'язані перенавантаженням чи фізичними пошкодженнями. У ДТЕК наголосили, якщо після відключення за графіком світло не з'явилось в межах 4 – 4,5 годин, потрібно про це їм повідомити.

Важливо! Сторінка з контактами для зв'язку з ДТЕК Київські енергомережі.

Критично важливо економити електрику

У організації вчергове закликали киян споживати електроенергію помірно. Зокрема, вимикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії у пікові години:

з 6:00 до 11:00

з 17:00 до 23:00



Як розумно споживати електроенергію / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, журналісти 24 каналу з'ясовували, чи може світло зникнути на кілька днів чи навіть місяців. Наразі відомо, що Внаслідок російських ракетних обстрілів, пошкоджено близько 40% енергосистеми – це дуже високий показник.

Варте уваги – у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео