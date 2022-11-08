В каких областях не будет электроэнергии – читайте дальше в материале 24 канала. Отметим, что украинцев призывают экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Важно Грозит ли полный блекаут Киеву: объяснение Кличко

Где не будет света 8 ноября

В течение суток планово будут выключать свет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений пока не предвидится.

В Укрэнерго объяснили, что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.

Запорожье

Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожском регионе с 7:00 до 11:00 и с 13:00 до 20:00 запланированы веерные отключения энергоснабжения.

Впоследствии стало известно, что 8 ноября с 7:00 вводятся графики почасовых отключений в Запорожской области.

Почасовые отключения начнутся с четвертой очереди крупных промышленных предприятий. Далее пойдет третья очередь, за ней – первая, а затем – вторая.

Подтвержденная продолжительность отключения – 4 часа с возможной небольшой задержкой с учетом времени, необходимого для переключения и вероятности воздушной тревоги.

Графики почасовых отключений электроэнергии по Запорожью и Запорожскому району для потребителей первой – третьей очередей можно просмотреть по ссылкам:

Волынь

По информации "Волыньоблэнерго", 8 ноября с 7:45 до 20:00 на Волыни внедрены графики почасового отключения электроэнергии. Такие отключения применяются для сохранения баланса в работе энергосистемы Украины.

Появился ориентировочный перечень улиц и населенных пунктов, где, в случае необходимости, будет ограничено электроснабжение и ориентировочная поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Ознакомиться с графиком можно на сайте "Волыньоблэнерго" по ссылке.

Львовщина

Во Львовоблэнерго сообщили, что 8 ноября график будет внедряться не в полном объеме, а время отключения для потребителей будет составлять ориентировочно три часа. Так, ориентировочное время отключений:

с 8 до 12 – 3 группа,

с 12 до 17 – 2 группа,

с 17 до 20 – 1 группа.

Узнать, к какой группе отключений принадлежит ваш адрес, а также проверить график отключений вы можете по ссылке.

Закарпатье

Сегодня в Закарпатской области применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Информация о населенных пунктах и сроках действия ограничений доступна по ссылке.

Применение и отмена графиков могут колебаться в зависимости от ситуации в стране и в соответствии с распоряжениями Укрэнерго.

Ровенщина

8 ноября в Ровенской области возобновляются почасовые отключения электрической энергии. Обнародованы графики отключений в разрезе тергромад и населенных пунктов области – по ссылке.

Заметим, что в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность, отключения могут быть применены к потребителям из других населенных пунктов.

Николаевщина

8 ноября по Николаевской области с 8 часов утра введен график почасовых отключений для 1-й очереди потребителей – частично.

Одесчина

В Одесской области 8 ноября вводят почасовые стабилизационные отключения электроэнергии. Графики отключений доступны на сайте одесского ДТЭК.

Достойно внимания – В Украине ввели экстренные отключения света: смотрите видео