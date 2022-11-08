В яких областях не буде електроенергії – читайте далі в матеріалі 24 каналу. Зауважимо, що українців закликають економити електроенергію, а особливо в пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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Де не буде світла 8 листопада

Впродовж доби світло планово вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається.

В Укренерго пояснили, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Запоріжжя

Анатолій Куртєв повідомив, що у Запорізькому регіоні з 7:00 до 11:00 та з 13:00 до 20:00 заплановані віялові відключення енергопостачання.

Згодом стало відомо, що 8 листопада з 7:00 вводяться графіки погодинних відключень у Запорізькій області.

Погодинні відключення розпочнуться із четвертої черги – великих промислових підприємств. Далі піде третя черга, за нею – перша, а потім – друга.

Доведена тривалість відключення – 4 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та вірогідністю повітряної тривоги.

Графіки погодинних відключень електроенергії по Запоріжжю та Запорізькому району для споживачів першої – третьої черг можна переглянути за посиланнями:

Волинь

За інформацією "Волиньобленерго", 8 листопада з 7:45 до 20:00 на Волині впроваджені графіки погодинного відключення електроенергії. Такі відключення застосовуються з метою збереження балансу у роботі енергосистеми України.

З’явився орієнтовний перелік вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість у часових проміжках для цих адрес.

Ознайомитись із графіком можна на вебсайті "Волиньобленерго" за посиланням.

Львівщина

У Львівобленерго повідомили, що 8 листопада графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, а час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години. Так, орієнтовний час відключень:

з 8 до 12 – 3 група,

з 12 до 17 – 2 група,

з 17 до 20 – 1 група.

Дізнатися до якої групи відключень належить ваша адреса, а також перевірити графік відключень ви можете за посиланням.

Закарпаття

Сьогодні у Закарпатській області застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Інформація про населені пункти і терміни дії обмежень доступна за посиланням.

Водночас застосування і скасування графіків можуть коливатися залежно від ситуації в країні та відповідно до розпоряджень Укренерго.

Рівненщина

8 листопада на Рівненщині відновлюються погодинні відключення електричної енергії. Оприлюднено графіки відключень у розрізі тергромад та населених пунктів області – за посиланням.

Зауважимо, що у випадку зростання навантаження на мережі та необхідністю обмежити потужність, відключення можуть бути застосовані до споживачів з інших населених пунктів.

Миколаївщина

8 листопада по Миколаївській області з 8 години ранку введено графік погодинних відключень для 1-ої черги споживачів – частково.

Одещина

В Одеській області 8 листопада вводять погодинні стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки відключень доступні на сайті одеського ДТЕК.

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