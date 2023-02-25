Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми. Дефицит не прогнозируется
В
Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии несколько снижено по состоянию на 25 февраля. Это связано с тем, что начались выходные. В то же время, дефицит мощностей в энергосистеме не наблюдается в течение 2 недель. Более того, не прогнозируется.
Что касается генерации, то в
энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Также производится импорт электроэнергии, но в незначительных объемах.
Лимиты в областях не доводились, ведь нет в этом нужды. В то же время следует быть готовым к возможным отключениям света из-за ухудшения погодных условий. Возможные отключения в Одессе
Известно, что 25 февраля энергетики в Одессе будут производить переподключение высоковольтного оборудования. Так что возможны незначительные
перерывы в электроснабжении с 12:00 до 14:00 для абонентов Приморского района
Энергетики отмечают, что работы производятся для того, чтобы уменьшить сетевые ограничения и обеспечить жителей надежным электроснабжением.
Какие устройства потребляют больше электроэнергии / Инфографика 24 Канала
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
отметил, что в регионе ситуация остается непростой, но она уже лучше. По его словам, энергетикам удалось отремонтировать часть оборудования. В регионе действуют стабилизационные отключения, но возможны сетевые.
Кроме того, работает городской электротранспорт. Не весь подвижной состав выходит на маршруты. Это примерно 30 – 50%, но город живет,
– подчеркнул он. В Днепропетровской области фиксируют обесточивание
Как отмечают в Укрэнерго, вражеские обстрелы повредили сети операторов системы распределения. В результате этого наблюдается обесточивание
в прифронтовых городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Энергетики устраняют последствия атак там, где это возможно без риска жизни. В остальных регионах Украины не будут выключать свет
В Хмельницкой области и на Запорожье подтвердили, что
жители будут оставаться со светом 25 февраля. То же касается Полтавщины, Киева и Киевской области. На Волыни и Закарпатье также будут подавать электроэнергию без ограничений. На Львовщине, к примеру, вот уже несколько дней не сообщают о возможных отключениях. Также остаются со светом жители других регионов. Важно! Аварийные отключения невозможно предусмотреть, они происходят вне графика. Как найти график отключения электроэнергии
Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний: Как действовать, когда нет электричества
В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить во время отключения электроэнергии:
в первую очередь следует отключить электробытовые приборы; нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта; если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.
Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего периода с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции