Упорство и изобретательность украинских энергетиков позволяет украинцам оставаться со светом, хотя враг и уничтожил много подстанций и других объектов энергетической системы. Обратим внимание, что две недели не наблюдается дефицит мощности в энергосистеме. Поэтому предлагаем вместе с 24 Каналом узнать, где могут отключать электроэнергию сегодня, 25 февраля

Важно Сколько еще может продолжаться отключение света в Украине и от чего это зависит