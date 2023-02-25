Наполегливість та винахідливість українських енергетиків дозволяє українцям залишатися зі світлом, хоч ворог і знищив багато підстанцій та інших об'єктів енергетичної системи. Зауважимо, що два тижні не спостерігається дефіцит потужності в енергосистемі. Тож пропонуємо разом з 24 Каналом дізнатися, де можуть відключати електроенергію сьогодні, 25 лютого.

Важливо Скільки ще можуть тривати відключення світла в Україні та від чого це залежить