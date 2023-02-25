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Дефіцит не прогнозується

В Укренерго зауважили, що споживання електроенергії дещо знижене станом на 25 лютого. Це пов'язано з тим, що почалися вихідні. Водночас дефіцит потужностей в енергосистемі не спостерігається впродовж 2 тижнів. Ба більше, не прогнозується.

Що стосується генерації, то в енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Також здійснюється імпорт електроенергії, але в незначних обсягах.

Ліміти в областях не доводилися, адже немає в цьому потреби. Водночас слід бути готовими до можливих відключень світла через погіршення погодних умов.

Можливі відключення в Одесі

Відомо, що 25 лютого енергетики в Одесі проводитимуть перепідключення високовольтного обладнання. Тож можливі незначні перерви в електропостачанні з 12:00 по 14:00 для абонентів Приморського району.

Енергетики зазначають, що роботи проводять для того, щоб зменшити мережеві обмеження та забезпечити мешканців надійним електропостачанням.



Які пристрої споживають найбільше електроенергії / Інфографіка 24 Каналу

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що в регіоні ситуація залишається непростою, але вона вже краща. За його словами, енергетикам вдалося відремонтувати частину обладнання. В регіоні діють стабілізаційні відключення, але ще можливі мережеві.

З іншого боку, працює міський електротранспорт. Не весь рухомий склад виходить на маршрути. Це приблизно 30 – 50%, але місто живе,

– підкреслив він.

На Дніпропетровщині фіксують знеструмлення

Як зазначають в Укренерго, ворожі обстріли пошкодили мережі операторів системи розподілу. Внаслідок цього спостерігається знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. Енергетики усувають наслідки атак там, де це можливо без ризику для життя.

У решті регіонів України не вимикатимуть світло

На Хмельниччині та Запоріжжі підтвердили, що мешканці залишатимуться зі світлом 25 лютого. Те ж стосується Полтавщини, Києва та Київської області. На Волині та Закарпатті також подаватимуть електроенергію без жодних обмежень. На Львівщині, до прикладу, ось уже кілька днів не повідомляють про можливі відключення абощо. Також залишаються зі світлом мешканці інших регіонів.

Важливо! Аварійні відключення неможливо передбачити, вони відбуваються поза графіком.

Як знайти графік відключення електроенергії

Ось список найбільших українських міст та компанії, які їх обслуговують:

Як діяти, коли нема електрики

У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти при відключеннях електроенергії:

насамперед слід відключити електропобутові прилади;

потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;

якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживання електроенергії під час вечірнього періоду з 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.



Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції