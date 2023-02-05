Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону розповів, що дві аварійні ситуації в області пов'язані з попередніми влучаннями росіян в об'єкти критичної інфраструктури. За словами Братчука, це наслідки атак 10 грудня та 26 січня, інформує 24 Канал.
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Яка ситуація зі світлом на Одещині
Фахівці Міненергетики говорять про порушення технологічних процесів. Хоч, на думку речника, вони пов'язані з ворожими ударами.
Звичайно, цілодобово електроенергії немає. Наразі (станом на 7:40 5 лютого – 24 Канал) хоча б по декілька годин світло доходить до споживачів,
– розповів Сергій Братчук.
За його словами, є критичні ситуації, екстрені вимкнення, аварійні вимкнення. І влада реагує на ці критичні ситуації.
Речник Одеської військової адміністрації також зауважив, що:
- критична інфраструктура має світло;
- великі котельні підключені, у менших – ще ведуть роботи;
- лікарні та пологові будинки працюють.
За його словами, у місці його перебування світло було 1,5 години з 14.
Ситуація змінюється дуже динамічно – вчора (4 лютого – 24 Канал) пів мільйона людей з Одеси та Одеського району найбільше постраждали від цієї аварії. Ми зараз говоримо про те, що перекидаються певні потужності від деяких інших територіальних громад,
– заявив Братчук.
За його словами, це роблять для того, збалансувати мережеву систему. Сергій Братчук закликав людей поставитись до ситуації з розумінням.
Яка ситуація зі світлом на Одещині
- Внаслідок двох аварій частина Одещини залишилась без світла. Внаслідок першої ще 3 лютого без світла були Малиновський, Приморський, Суворівський та частина Одеського району.
- Станом на ранок 4 лютого без світла залишились пів мільйона людей. У цей же день прем'єр Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, в який увійдуть виконувач обов'язків глави МВС, голови ДСНС та ОВА, керівник Укренерго тощо.
- Ситуацію на Одещині погіршив і той факт, що у регіоні морозна погода – мінус 2 градуси та падав сніг. На щастя, ввечері 4 лютого критичну інфраструктуру вдалось під'єднати до електрики.
- Проте енергетики пояснили, що суттєві обмеження світла у людей будуть ще протягом найближчих днів.