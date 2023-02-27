Какая ситуация с электроэнергией сегодня, 27 февраля, читайте на 24 Канале.

К теме Потребление уменьшилось, – в Укрэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии

Свет в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

На 27 февраля Укрэнерго не предоставило ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Будет ли свет в Полтавской области

27 февраля в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет. Укрэнерго не довело лимиты потребления электрической мощности.

В Харьковской области действуют новые графики

График почасовых отключений света с 27 февраля по 5 марта. В новом графике 12 очередей отключений, по три часа в каждом.

Какая ситуация со светом в Запорожской области

Укрэнерго не довело лимиты энергопотребления для Запорожской области. В случае, если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

Прикарпатье будет с электроэнергией

На 27 февраля в регионе лимиты не предусматриваются. А значит, не будет и отключений света.

Действуют ли графики на Волыни

Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только при изменении лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании.

Какая ситуация со светом в Украине

Недавно Герман Галущенко рассказал, что по результатам замеров электропотребления в регионах, проведших для определения изменений потребления электроэнергии через перемещение людей и предприятий, удалось установить, что ситуация стала намного лучше.

"Я очень надеюсь, что лимиты для областей нам в ближайшее время не понадобятся вообще с точки зрения потребления", – отметил Галущенко.