В Харькове в результате взрывов загорелся легковой автомобиль, предварительно без пострадавших. В Немышлянском районе удар повредил проезжую часть, выбил окна в пяти частных домах и повредил газовую сеть, два человека обратились за медицинской помощью. На местах работали экстренные службы.
Херсон и Николаев – в темноте: города полностью обесточены
- Херсон и Николаев остались без электроснабжения после обстрелов 16 апреля.
- Энергетические службы работают над восстановлением света, ситуация в регионах контролируемая.
Херсон и Николаев временно остался без электроснабжения. Это произошло сразу после обстрелов врага 16 апреля.
Об этом сообщают Херсонский городской совет и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Что известно об обесточивании в городах?
Херсон 16 апреля оказался без электроснабжения. Специалисты уже работают над выяснением причин обесточивания и восстановлением подачи электроэнергии. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
В то же время ранее в городе фиксировались российские обстрелы. Около 5:00 оккупанты атаковали Корабельный район – под удар попали остановка общественного транспорта и частные дома, повреждены окна, фасады и автомобили. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.
Также около 9:00 враг атаковал Днепровский район дроном – пострадали два человека. 73-летний мужчина и 71-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения, их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас медики борются за жизнь пострадавших.
Связано ли отключение электроэнергии с обстрелами пока официально не сообщается. Причины обесточивания уточняются.
В Николаеве ситуация подобная. В результате утренней российской атаки на энергетическую инфраструктуру области возникли масштабные перебои с электроснабжением. Сейчас без света остался город Николаев, а также населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.
Энергетические службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением подачи электроэнергии. Точные сроки возвращения света пока не сообщаются. Ситуация в регионе остается контролируемой.
Что известно об атаке врага 16 апреля?
Враг массированно атаковал Украину, применив ракеты и беспилотники. Города пережили несколько волн ударов по критической, портовой и жилой инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие. Всего за сутки 15 – 16 апреля Россия осуществила две волны комбинированных атак. 667 воздушных целей из 703 сбили, в частности 31 ракету и 636 БпЛА. Часть целей попала по 26 локациях, еще на 25 зафиксировано падение обломков.
В Одессе зафиксировано несколько волн смешанных ракетно-дронных атак. Погибли 9 человек, по меньшей мере 12 получили ранения, повреждены портовые объекты, критическую инфраструктуру и жилые дома, в частности по меньшей мере три многоэтажки, общежитие и прилегающие сооружения. В отдельных локациях возникли пожары.
