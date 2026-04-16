Херсон и Николаев временно остался без электроснабжения. Это произошло сразу после обстрелов врага 16 апреля.

Об этом сообщают Херсонский городской совет и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Что известно об обесточивании в городах?

Херсон 16 апреля оказался без электроснабжения. Специалисты уже работают над выяснением причин обесточивания и восстановлением подачи электроэнергии. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В то же время ранее в городе фиксировались российские обстрелы. Около 5:00 оккупанты атаковали Корабельный район – под удар попали остановка общественного транспорта и частные дома, повреждены окна, фасады и автомобили. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.

Также около 9:00 враг атаковал Днепровский район дроном – пострадали два человека. 73-летний мужчина и 71-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения, их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас медики борются за жизнь пострадавших.

Связано ли отключение электроэнергии с обстрелами пока официально не сообщается. Причины обесточивания уточняются.

В Николаеве ситуация подобная. В результате утренней российской атаки на энергетическую инфраструктуру области возникли масштабные перебои с электроснабжением. Сейчас без света остался город Николаев, а также населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

Энергетические службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением подачи электроэнергии. Точные сроки возвращения света пока не сообщаются. Ситуация в регионе остается контролируемой.

