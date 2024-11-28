Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дию. Утром 28 ноября Россия атаковала украинские энергообъекты, некоторые города погрузились в темноту. Укрэнерго ввело более жесткие ограничения, чем планировалось.

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Как найти пункт несокрушимости рядом, если нет интернета

Дія поможет выбрать и проложить путь к пункту несокрушимости или укрытия даже без интернета – для этого просто нужно загрузить карту Несокрушимости,

– пишут в Минцифры.

Как найти карту несокрушимости в Дие, если нет интернета:

Авторизуйтесь в приложении.

Внизу нажмите Сервисы → Несокрушимость.

Нажмите "Далее" в нижней части экрана приветствия.

Предоставьте Дие доступ к геолокации – приложение распознает ближайший регион.

Нажмите на желтую бегущую строку вверху.

Загрузите карту – в бегущей строке должна появиться надпись, что карта города или области доступна офлайн.

В Минцифры заверили, что можно воспользоваться фильтром, чтобы найти пункт с нужными удобствами, такими как пандус, доступ к интернету, мобильная связь или генератор.

Как устроена карта пунктов несокрушимости в Дие

Как воспользоваться картой в Дие:

авторизуйтесь в приложении;

нажмите Сервисы – Пункты несокрушимости;

ознакомьтесь с онбордом и нажмите "Далее";

перейдите к карте и предоставьте доступ к своей геолокации, Дия покажет пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра (если же не хотите делиться расположением, можно найти пункты с помощью масштабирования);

нажмите кнопку "Проложить маршрут".

24 Канал тоже воспользовался картой.

Карту пунктов несокрушимости можно увидеть сразу на главной странице приложения / Скриншот 24 Канала

Далее нажимаем на три точки, чтобы скачать карту.

Карты некоторых областей недоступны из соображений безопасности.

После скачивания карту так же можно приближать, чтобы просмотреть конкретный пункт.

Информация о пунктах несокрушимости в Дие на скачанной карте / Скриншоты 24 Канала

Важно! В инстаграме одна из пользовательниц заметила, что на карте нет информации о ближайших подземных паркингах, подземных переходах, а указанные укрытия в подвалах домов либо недоступны, либо просто не существуют. В Минцифры ответили: "Дия получает информацию о пунктах несокрушимости и укрытиях от органов местного самоуправления. Вы можете оставить отзыв к локации, нажав "Оценить" в подробной информации об укрытии. Мы передадим отзыв, а местные власти проверят информацию, чтобы внести обновления. После этого информация обновится в приложении".